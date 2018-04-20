Пермский край примет турнир мирового уровня «Синяя птица»

15:57 | 22.04.2018

В Цюрихе (Швейцария) на заседании исполкома Международной федерации лыжного спорта (FIS) было принято решение провести впервые в истории финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в России. Соревнования получили название «Русский тур «Синяя птица» и пройдут в Нижнем Тагиле и Чайковском в марте 2019 года.



«На заседании FIS решалось, где будут проходить соревнования. Особенно важно, что нам удалось представить проект таким образом, что «Синяя птица» состоится в России. И это для нас особая гордость. Главная награда в мировых женских прыжках на лыжах с трамплина – Хрустальный глобус – будет разыграна именно в Чайковском в марте 2019 года. Нам уже доверяли соревнования серьезного уровня, но турнир такого статуса по прыжкам на лыжах с трамплина нам предстоит принять впервые», — рассказала заместитель председателя правительства Пермского края Ирина Ивенских.



Проект был разработан в Пермском крае и представлен губернатором Максимом Решетниковым рейс-директору Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин Чике Йошида (Япония) в сентябре. Глава Прикамья отмечал, что регион с 2012 года непрерывно принимает крупные международные соревнования. В частности, здесь прошел Чемпионат мира по летнему биатлону, который собрал более пяти тысяч зрителей.



«Синяя птица» представляет собой проведение двух финальных этапов в России, с переездом из одного города в другой. По решению исполкома 16-17 марта 2019 года соревнования примет Нижний Тагил. После этого команды переберутся через уральский хребет в город Чайковский, где 23-24 марта будет определен победитель всего финального тура, который получил название «Синяя птица».



«Конечно, нам предстоит проделать большую работу по подготовке к проведению этого масштабного турнира. Но опыт у Пермского края есть, я уверен, что финал станет еще одной точкой притяжения региона», — отметил министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин.



Также организаторы отмечают, что, помимо самого турнира, гостям турнира будет представлена масштабная туристическая программа по краю.



Особой изюминкой Русского тура станет гала-вечер в Пермском театре оперы и балета имени П.И. Чайковского, где участницы тура продефилируют по красной ковровой дорожке в вечерних платьях и насладятся искусством русского балета.



В мае состоится еще один конгресс FIS, на котором будет принято решение, будет ли Россия принимать финал женского Кубка мира в ближайшие пять лет.