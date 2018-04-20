Жительница Прикамья предстанет перед судом по обвинению в убийстве в состоянии алкогольного психоза

15:54 | 22.04.2018

Завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летней жительницы Кунгурского района, которая совершила убийство, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Предварительное следствие установило, что женщина в течение нескольких лет злоупотребляла спиртным. В результате у нее развился алкогольный психоз – заболевание, которое лишало ее возможности руководить своими действиями и осознавать их общественную опасность. В ночь на 10 февраля женщина ударами ножа причинила смерть своему 68-летнему мужу. Судебная психиатрическая экспертиза рекомендовала для нее принудительное лечение в психиатрическом стационаре.



Сейчас уголовное дело направлено в суд с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера.