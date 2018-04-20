Жителей Перми интересует благоустройство и ЖКХ

15:50 | 22.04.2018

В краевой столице прошли встречи глав районных администраций с населением. Больше всего вопросов от пермяков прозвучало по темам благоустройства и ЖКХ.



Около четырехсот горожан посетили апрельские встречи. В мероприятиях приняли участие не только главы районных администраций, но и их заместители и начальники ключевых отделов, депутаты краевого парламента и гордумы, представители учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты, полиции, прокуратуры, службы занятости, налоговой службы, управляющих компаний и другие.



На большинство вопросов ответы были даны на месте. На дополнительный контроль взято 26 обращений. Пермяков традиционно интересовали вопросы благоустройства и ЖКХ (ремонт дорог, тротуаров, дворов, несанкционированные свалки и обустройство контейнерных площадок, вырубка деревьев, коммунальные платежи), а также транспорта, торговли и потребительского рынка.



25 апреля в 18.00 состоится встреча в Орджоникидзевском районе. Место встречи – школа №101 (ул. Репина, 12).