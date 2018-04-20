Ушел из жизни пермский политолог Олег Подвинцев

13:37 | 22.04.2018

Сегодня, 22 апреля, ушел из жизни профессор ПГНИУ, завотделом по исследованию политических институтов и процессов ПНЦ УрО РАН Олег Подвинцев. Ему было 55 лет.



Олег Борисович Подвинцев был известнейшим политологом, его оценки политической ситуации в регионе всегда отличала точность и объективность. Как ученый он внес огромный вклад в становление и развитие пермской политологической школы.



Редакция «Вечерних Ведомостей» приносит глубокие соболезнования родным и близким О.В. Подвинцева.