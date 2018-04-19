В воскресенье в Перми будет закрыто движение транспорта по улице Мира

18:27 | 20.04.2018

В воскресенье, 22 апреля, на улице Мира состоится легкоатлетическая эстафета в честь почетных граждан Перми летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. В этом году забег пройдет в 59-й раз.



В связи с проведением соревнований в воскресенье, 22 апреля, с 10.30 до 12.30 будет временно прекращено движение всех видов транспортных средств, за исключением трамваев, по следующим дорогам:



- улица Мира на участке от улицы Стахановской до улицы Космонавта Леонова (без приостановки движения по улицам Стахановской и Космонавта Леонова);

- улица Снайперов на участке от улицы Мира до улицы Танкистов (без приостановки движения по улице Танкистов);

- улица Кавалерийская на участке от улицы Мира до улицы Чайковского (без приостановки движения по улице Чайковского);

- улица Советской Армии на участке от улицы Чайковского до улицы Семченко (без приостановки движения по улицам Чайковского и Семченко);

- улица 9 Мая на участке от улицы Чайковского до улицы Семченко (без приостановки движения по улицам Чайковского и Семченко);

- улица Заслонова;

- улица Братьев Игнатовых на участке от улицы Мира до улицы Баумана (без приостановки движения по улице Баумана);

- улица Комбайнеров на участке от улицы Нефтяников до местного проезда по шоссе Космонавтов (без приостановки движения по улице Нефтяников и местному проезду по шоссе Космонавтов);

- улица Одоевского от улицы Нефтяников до местного проезда по шоссе Космонавтов (без приостановки движения по улице Нефтяников и местному проезду по шоссе Космонавтов);

- улица Качалова на участке от улицы Нефтяников до местного проезда по шоссе Космонавтов (без приостановки движения по улице Нефтяников и местному проезду по шоссе Космонавтов).



На время забега участников эстафеты будет временно прекращено движение трамваев на участке улицы Мира от улицы Стахановской до улицы Космонавта Леонова.



Кроме того, с 22.00 пятницы, 20 апреля, до 12.30 воскресенья, 22 апреля, на участке улицы Мира от улицы Стахановской до улицы Космонавта Леонова будет запрещена остановка и стоянка всех транспортных средств, за исключением трамваев. Будет работать эвакуатор.



Такие меры предприняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Пермякам рекомендуется быть внимательными и планировать свои поездки с учетом вводимых ограничений, а также заранее выбирать места для парковки автомобилей.



В эстафете примут участие учащиеся, сотрудники организаций и предприятий района.



Традиционно маршрут эстафеты протяженностью 5450 метров разобьют на 15 этапов: девять мужских и шесть женских. Старт и финиш состоятся у Дворца культуры им. Гагарина (улица Мира, 39). Торжественное построение и парад участников начнется в 10.00. В 11.00 будет дан старт. Дополнительную информацию можно узнать у представителя детско-юношеского центра «Здоровье» Дмитрия Свечникова по телефону 280-26-32.