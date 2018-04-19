Повышение производительности труда – основа цифровой трансформации производства

18:06 | 20.04.2018

Сегодня, 20 апреля, в рамках IV Пермского инженерно-промышленного форума состоялось совместное заседание Управляющего комитета по реализации региональной программы по повышению производительности труда и поддержки занятости и Совета директоров промышленных предприятий Пермского края. Собравшиеся обсудили стратегические вопросы повышения производительности труда на промышленных предприятиях Пермского края и цифровизацию производства.



В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, директор департамента авиационной промышленности Министерства промышленности, предпринимательства и торговли РФ Равиль Хакимов, главный финансовый директор госкорпорации «Росатом» Николай Соломон, помощник министра экономического развития Российской Федерации Юлия Урожаева, врио главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергей Половников, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, глава города Перми Дмитрий Самойлов и порядка 50 руководителей предприятий Прикамья.



Открыл совещание губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава Прикамья отметил, что три направления, обсуждаемые в рамках форума, тесно связаны между собой и являются основными для региональной промышленности — это кооперация, производительность труда и цифровизация производства. «Мы понимаем, что промышленная кооперация, которую активно развиваем, дает нашим предприятиям большее число заказов. Впоследствии предприятиям необходимо увеличивать производительность труда, чтобы выпускать необходимое число продукции и наращивать обороты. Повышение производительности труда, в свою очередь, является основой для последующей цифровизации производства», - пояснил Максим Решетников. Губернатор отметил, что среди участников форума есть как компании, которые настроены ввести стратегию бережливого производства, так и предприятия, которые говорят не просто о введении автоматизации, а о цифровой трансформации производственных процессов.



Представители пермских компаний, которые являются участниками пилотного проекта «Повышение производительности труда», отметили, что спустя 4 месяца участия в программе уже есть существенные изменения. В частности, в АО «Сорбент» на одном из участков производительность увеличилась более чем в два раза и на 50% сократилась задействованная при производстве площадь.



Помощник министра экономического развития Российской Федерации Юлия Урожаева подчеркнула, что увеличение производительности труда на 25-50% на первом этапе – это легко достижимые показатели. «По опыту 6 пилотных регионов мы видим результаты по увеличению производительности труда на 25, 30, 40%, в 2 раза – эти показатели достигаются легко, — говорит Юлия Урожаева. – В пилотном проекте участвуют только предприятия обрабатывающей промышленности. Сейчас мы видим серьезные возможности применения принципов бережливого производства, повышения производительности в транспортной сфере, в строительстве и в социальном секторе (здравоохранение, образование, соцзащита)».



В мероприятии также принял участие первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям – главный финансовый директор госкорпорации «Росатом» Николай Соломон. По его словам, за последние три года госкорпорация увеличила производительность на 50%, выручку — на 25%. «При этом мы не сокращаем персонал, мы держим то же число людей при растущей выручке. Первые шаги говорят о том, что мы делаем все правильно», - отметил Николай Соломон.



Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», участие в которой принимают порядка 25 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Производственных систем «Росатом», Корпоративной академии «Росатом», правительства Пермского края, «Регионального центра компетенций» и сформированных групп на предприятиях-пилотах.



В феврале этого года Фонд развития промышленности РФ объявил о запуске новой программы финансирования инвестиционных проектов — «Повышение производительности труда». Программа предусматривает финансирование Фондом проектов промышленных предприятий, включенных в региональные программы повышения производительности труда.