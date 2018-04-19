В Прикамье разработают план мероприятий для развития взаимодействия науки и промышленности

15:13 | 20.04.2018

В четверг, 19 апреля, в рамках IV Пермского инженерно-промышленного форума состоялось заседание попечительского совета Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН).



В приветственном слове губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что сейчас актуален вопрос интеграции науки в процессы производства. «У вашего центра есть уникальный опыт в этом направлении. Это разработки горного института и интеграции высокотехнологичных решений в деятельность крупных промышленных предприятий. Те наработки и компетенции, которые есть сегодня у ПФИЦ, необходимо активнее интегрировать в наше производство, в работу компаний», — обозначил направление обсуждения глава Прикамья.



На заседании рассмотрели доклад директора ПФИЦ УрО РАН, члена-корреспондента РАН, доктора технических наук, профессора Александра Баряха, посвященный взаимодействию ПФИЦ с вузами страны. В своем комментарии к докладу генеральный директор ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев обозначил позицию предприятия. По его словам, запрос на научных сотрудников у промышленников есть, но часто они не представляют, куда нужно направлять запрос на подобные кадры.



Для развития взаимодействия науки и промышленности было предложено проводить мероприятия, аналогичные выставкам продукции пермских предприятий для кооперации с крупнейшими промышленниками. Опыт региона показывает, что это обеспечивает пермские компании новыми заказами, а предприятия — передовыми разработками. «По взаимодействию с потенциальными заказчиками высокую эффективность показали выставки продукции, которые мы провели, например, для ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл». Они давно знают наши предприятия, но находят новые решения для своих потребностей. Такую же серию мероприятий нужно провести для презентации возможностей научного сообщества, собирать весь бизнес и проводить отраслевую конференцию», — подчеркнул губернатор.



Также на заседании попечительского совета директор ПФИЦ УрО РАН, член-корреспондент РАН, д. т. н., профессор Александр Барях представил проект агроинновационного центра «Лобаново». По его словам, создание центра позволит дать мощный толчок развитию в Прикамье агропромышленного кластера. «Создание постоянно действующей агротехнологической площадки на базе существующей у нас инфраструктуры позволит не только развить имеющиеся компетенции и собственные производства, но и в дальнейшем распространить наш опыт в другие регионы», — подчеркнул ученый.



По итогам рассмотрения вопроса было принято решение приступить к реализации представленного проекта. Следующим шагом станет детальное описание инвестиций в проект. Представители ПФИЦ УрО РАН готовы инвестировать в проект порядка 30 миллионов рублей, остальные средства предполагается привлечь со стороны бизнеса.



В завершение заседания заместитель руководителя ФАНО России Алексей Медведев отметил, что организация чувствует заинтересованность краевых властей в развитии науки в регионе: «Крупнейший научный центр в стране имеет такую поддержку со стороны краевых властей — это важно для нас, это залог успеха развития не только науки, но и в целом региона. Понимание этого со стороны губернатора дорогого стоит».



Напомним, 11 апреля губернатор Пермского края Максим Решетников подписал новое 5-летнее соглашение о проведении совместных региональных конкурсов по проектам фундаментальных научных исследований и регионального конкурса проектов организации российских и международных мероприятий с Российском фондом фундаментальных исследований.