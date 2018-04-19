Из-за грубых нарушений норм пожарной безопасности в Прикамье опечатаны ресторан и кафе

14:15 | 20.04.2018

В отдел судебных приставов города Лысьвы поступил исполнительный лист о приостановлении деятельности ресторана и кафе, рассказали в УФССП по Пермскому краю. Оба заведения расположены в одном здании и принадлежат одному юрлицу.



Два объекта общепита обладают большой вместимостью – их общая площадь составляет более 240 кв. м. При этом в помещениях обнаружены грубые нарушения требований и норм пожарной безопасности, а значит, пребывание в них представляет угрозу для жизни и обслуживающего персонала, и посетителей.



Так как закон предусматривает незамедлительное административное приостановление деятельности таких учреждений, судебные приставы, получив постановление суда, обязаны сразу принять меры. Владельцы пожароопасных объектов знакомятся с результатами проверки, присутствуют на судебных заседаниях. Зная, что заведение будет закрыто, они все равно продолжают принимать заказы на банкеты, пополнять запасы продуктов. Незамедлительно выезжая на административное приостановление, судебные приставы зачастую появляются в самый разгар праздничных приготовлений и вносят коррективы в план мероприятий.



Реакция хозяина ресторана и кафе в Лысьве не стала исключением. Как и большинство бизнесменов в такой ситуации, при виде судебных приставов он изобразил недоумение. Осознав, что люди в форме настроены решительно, предприниматель предложил перенести исполнительные действия на следующий день: в этот день в заведении было запланировано мероприятие, зал был забронирован на 80 персон. Упущенная выгода беспокоила владельца больше, чем вопросы безопасности. Сотрудники ФССП заверили предпринимателя, что не допустят проведения мероприятий в помещениях, признанных судом пожароопасными.



После непродолжительных препирательств здание освободили и опечатали. Судебные приставы регулярно проверяют сохранность наложенных пломб.