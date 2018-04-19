Объявлен аукцион на строительство второго этапа первой очереди пермского зоопарка

13:09 | 20.04.2018

В четверг, 19 апреля, министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края повторно объявлен электронный аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и строительству второго этапа первой очереди зоопарка.



Заказчиком по данному аукциону является ГКУ Пермского края «Управление капитального строительства Пермского края».



В рамках второго этапа строительства первой очереди подрядчику предстоит возвести контактный зоопарк, сцену и трибуны, вольер с павильонами для северных оленей и овцебыков, а также автомобильные весы. Работы должны быть выполнены в течение 365 календарных дней.



Начальная (максимальная) цена контракта по аукциону составляет более 190 млн рублей. Подведение итогов назначено на 22 мая текущего года.