В Перми наступило похолодание

12:31 | 20.04.2018

Сейчас в столице Прикамья 3 градуса, облачно с прояснениями. Сегодня, 20 апреля, днем в Перми ожидается до +4 °C, ночью — до -6 °C.



Завтра столбик термометра покажет +4 °C, ночью — около -3 °C. В воскресенье, 22 апреля, будет до +6 °C, ожидаются обильные осадки, которые продолжатся и в понедельник.