ОАО «РЖД» открыто для кооперации с пермскими предприятиями

12:02 | 20.04.2018

В рамках IV Пермского инженерно-промышленного форума состоялась выездная сессия по рассмотрению возможностей кооперации предприятий Пермского края с ОАО «Российские железные дороги». Подобное мероприятие совместно с РЖД на территории региона проводится впервые.



Участниками сессии стали губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель начальника Свердловской железной дороги (по территориальному управлению) Артем Панов, первый заместитель генерального директора по технической политике ООО «Уральские локомотивы» Виталий Брексон, а также руководство крупнейших пермских предприятий: АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК — Пермские моторы», ООО «Электротяжмаш-Привод», НПО «Искра». Как отметил глава региона Максим Решетников, кооперация с РЖД для пермских предприятий — это дополнительная загрузка заказами: «У РЖД есть четкая программа технического перевооружения, активно вводится новая продукция. И нашим предприятиям важно быть в этой продукции представленными. Например, на газотурбовозе, который здесь представлен, установлен лысьвенский привод. Работники говорят, что за 4 года к нему нет ни одного нарекания. Такая продукция вызывает доверие».



Участие в производстве газотурбовоза приняла компания «Электротяжмаш-Привод». «Наше предприятие выполнило большую подготовку при производстве генератора для газотурбовоза. Теперь мы готовы их производить серийно, десятками штук в год, и мы ждем заказы. Также мы готовы как возобновить серийное производство ранее освоенных, так и разработать новые машины, для нужд РЖД и других крупных компаний», — выразил готовность к сотрудничеству генеральный директор ООО «Электротяжмаш-Привод» (Лысьва) Александр Максимов.



По словам заместителя начальника Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Артема Панова, компания открыта для промышленной кооперации с предприятиями Пермского края.



Отметим, на ПИПФ-2018 на своей экспозиции Свердловская магистраль впервые представила некоторые из своих технологических решений. В частности, на станции Пермь-1 впервые в Прикамье был продемонстрирован новейший газотурбовоз ГТ1h — принципиально новый вид тягового подвижного состава, работающий на топливе, отвечающем самым высоким экологическим стандартам, — природном газе. Участникам мероприятия представили также трехсекционный электровоз 3ЭС10 (локомотивы этой серии способны водить поезда весом 8–9 тыс. тонн на участках со сложным горным профилем) и исторический экспонат — легендарный паровоз «Лебедянка».