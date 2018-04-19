В Березниках продолжается наблюдение за ситуацией на БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий»

10:17 | 20.04.2018

По данным еженедельного мониторинга, 18 апреля на огражденной территории в юго-западной части опасного участка «Панели переходного периода» по ул. Котовского, 33, обнаружена провальная воронка. Размеры воронки: 4,5 на 7,5 метра, глубина — 3,5 метра.



Комплексный мониторинг района «Панели переходного периода» ведется непрерывно с 2006 года. Место обнаружения новой воронки совпадает с прогнозом, сделанным Горным институтом УрО РАН и ОАО «Галургия» в 2014 году. Мульда сдвижения в данном районе сформировалась в начале 2015 года. Данная зона была закрыта в 2015 году, дома расселены, доступ запрещен.



В течение прошедшей недели сейсмологической системой, развернутой в районе воронки, образовавшейся в северо-восточной части огражденной территории опасного участка «Панели переходного периода», а также в районе ул. Котовского не было зарегистрировано ни одного события, связанного с процессами разрушения в горных породах.



По сообщению ПАО «Уралкалий», уровень сейсмической активности в районе провала низкий: событий, вызванных процессами разрушения в горных породах, не выявлено.