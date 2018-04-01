Большинство заявленных проектов конкурса «Город — это мы» посвящены 295-летию Перми

18:52 | 19.04.2018

Пермские некоммерческие организации прислали на рассмотрение комиссии 336 проектов. Самой массовой номинацией стала «Пермь. Без пяти — триста», на которую было подано 46 заявок.



Заместитель главы администрации Перми Лидия Королева провела заседание конкурсной комиссии ХХ конкурса социально значимых проектов «Город — это мы», в нем приняли участие заместитель председателя городской думы Алексей Грибанов, депутаты Наталья Рослякова, Олег Бурдин, Вячеслав Григорьев.



Напомним, конкурс проводится ежегодно в целях развития партнерских отношений между органами местного самоуправления и некоммерческими организациями, стимулирования творческой и гражданской активности жителей.



В этом году конкурс проходит по 16 номинациям. Его особенностью станут проекты, посвященные Году добровольчества в России, 295-летию Перми, и проекты, направленные на развитие талантливой молодежи.



В ходе заседания были озвучены результаты приема документов. На рассмотрение конкурсной комиссии заявлено 336 проектов. Больше всего заявок поступило в номинациях «Пермь. Без пяти — триста» — 46 проектов, «Мы выбираем спорт!» — 37 проектов, «Общественное партнерство» — 35 проектов, «Пермь — территория культуры» — 33 проекта.



Значительное число инициатив некоммерческие организации представили также в номинациях «Молодежь — будущее Перми» — 29 проектов, «Видим проблему — можем решить! — 27 проектов и «Семья — основа общества» — 26 проектов.



Сейчас экспертам предстоит рассмотреть представленные проекты, до 30 июня организаторы планируют заключить договоры на их реализацию.



Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте администрации Перми, в разделе «Деятельность/Общественные отношения» (gorodperm.ru/actions/social-link/society/social_competision), на портале информационной поддержки СО НКО (nko.gorodperm.ru) и на сайте Пермской городской Думы в разделе «Общественные отношения/Конкурс «Город — это мы» (duma.perm.ru/сompetitions/konkurs/about_konkurs).