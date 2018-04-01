В Перми участники сплава очистят реку Гайва

18:28 | 19.04.2018

29 апреля в Перми пройдет экологический сплав по реке Гайва «ОбереГайва!». Его цель — очистить долину реки от мусора силами добровольцев, волонтеров, экологических отрядов, спортсменов-подводников, туристов и жителей города. Мероприятие проходит при поддержке правительства Пермского края, министерства природных ресурсов и лесного хозяйства Пермского края, управления по экологии и природопользованию администрации Перми, администрации Орджоникидзевского района Перми и ПАО «РусГидро». Раздельный сбор мусора и его переработку обеспечивает компания «Буматика».



Маршрут сплава — от СНТ «Плотинка» (микрорайон Гайва) до устья Гайвы (район «КамГЭС»). Протяженность маршрута составит 10 километров и займет пять часов.



Организатор сплава — Максим Воробей. В апреле прошлого года он с группой энтузиастов уже проводил сплав по реке Гайва. «Мусор мы собирали в мешки и на катамаране доставили к месту финиша. На основе полученного опыта и собранных данных решили провести "Первый общегородской экологический сплав по речке Гайва"», — отметили организаторы.



В этом году участники сплава получат снаряжение, готовое к спуску на воду: спасательные жилеты, катамараны, средства индивидуальной защиты, сухой паек. Один катамаран — шесть участников.



После пятичасового сплава участники получат горячее питание на полевой кухне. Ожидается, что событие войдет в «Книгу рекордов Гиндиса» (проект на телеканале «Рифей-Пермь») как самый массовый, самый длинный и единственный на территории России сплав в черте города.



Подробности участия можно узнать по телефону 8-912-788-11-42. Регистрация участников заканчивается 23 апреля. Группа «ОбереГайва!» на странице «ВКонтакте»: vk.com/event165065899.