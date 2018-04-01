В Перми одобрено перераспределение расходов бюджета на 2018–2020 годы

18:18 | 19.04.2018

Проект решения представлен на комитете по бюджету и налогам Пермской городской Думы. Как отметила заместитель главы администрации Перми Вера Титяпкина, перераспределению подлежат 142 млн рублей в 2018 году и 26 млн рублей в 2019 году.



За счет перераспределения средств предлагается дополнительно направить 50 млн рублей на обеспечение жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на благоустройство дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» — 32 млн рублей, организацию дорожной деятельности и благоустройство Перми — 27 млн рублей, на строительство сквера по улице Гашкова — 22 млн рублей в 2019 году.



На текущий год с 2019 года переносятся средства в сумме 40 млн рублей на выполнение строительных работ нового корпуса школы № 93.



Также увеличено финансирование на реализацию проекта «Умный спорт», направленного на вовлечение жителей Перми в занятия физической культурой. Объем доходов и расходов бюджета города не изменится.



Депутаты в ходе обсуждения обратили внимание на моменты, связанные с муниципальными закупками и необходимостью рационального подхода к тратам из бюджета города Перми.



«Бюджет — это всегда самый сложный документ. Для принятия решения о расходовании средств на обеспечение города теми или иными объектами в пакете документов должно быть представлено не вызывающее сомнение финансово-экономическое обоснование по каждому из них. Если по прозвучавшим сегодня спорным моментам появится письменная аргументация, то мы ее проанализируем и примем окончательное решение на пленарном заседании», — подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что в процессе проработки проекта решения, связанного с бюджетом, проводятся рабочие встречи и совещания, свои заключения готовят эксперты. «Мы детально прорабатываем каждую трату бюджета. В соответствии со статьей 44 о бюджете и бюджетном процессе города Перми четко регламентирован порядок внесения изменений, а также какой пакет документов должен быть подготовлен. Тем не менее эксперты выносят замечания и предложения по отдельным финансово-экономическим обоснованиям», — сказал Дмитрий Малютин.



«Речь сегодня на комитете шла о том, что нужно оптимально подходить к вопросам закупок. С одной стороны, есть опыт других городов, где приобретаются объекты достаточно достойные и дешевле. С другой стороны, предлагается приобрести особо хорошие объекты, которые стоят дороже. Бюджетные деньги надо считать так же, как деньги в своем кармане. Если вы себе что-то приобретаете, вы смотрите оптимально, чтобы цена и качество совпадали. И здесь такой же подход», — прокомментировала руководитель бюджетного комитета думы Наталья Мельник.



Председатель Контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева сделала акцент на том, что нужно исходить из бюджетного кодекса, нужна экономность и разумность. «Мы проанализировали в соответствии с методикой предложения, посмотрели технические характеристики и выявили, что в этой связи можно деньги сэкономить и направить, например, на расселение ветхого и аварийного жилья», — отметила Мария Батуева.



В результате члены комитета по бюджету и налогам поддержали проект и рекомендовали коллегам на пленарном заседании принять решение о внесении изменений в бюджет Перми на 2018–2020 годы.