Художественный руководитель «Арабеска» Владимир Васильев награжден Гербом Пермского края I степени

18:12 | 19.04.2018

В среду, 18 апреля, народному артисту России, художественному руководителю Всероссийского конкурса артистов балета «Арабеск» Владимиру Васильеву вручен памятный знак Герб Пермского края I степени. Знаменитый балетмейстер, хореограф и театральный режиссер награжден за особо выдающиеся личные заслуги в развитии балетного искусства Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую укреплению авторитета Пермского края в Российской Федерации и за рубежом.



Награду в день рождения хореографа вручил губернатор Прикамья Максим Решетников: «То, что вы сделали для края, очень трудно переоценить. Ваша деятельность направлена на то, чтобы развивать балетное искусство. А балет для пермяков — это часть самоидентификации. Я желаю вам здоровья и энергии, и делаю это абсолютно в корыстных целях — чтобы и дальше ваша энергия позволила вам продолжать делать то, что вы делаете».



Владимир Васильев поблагодарил за доверие, оказанное жителями региона, и отметил, что Пермский края для него особенный регион. «Сохранить то, что создано до нас, мы можем только вместе. Если это произойдет, конкурс будет цвести и развиваться дальше», — отметил балетмейстер.



Владимир Васильев имеет порядка 50 почетных званий и наград федерального и мирового уровня. Отметим, в 2016 году Владимиру Васильеву был вручен Герб Пермского края II степени.