Российские промышленники перенимают опыт повышения производительности труда у пермских предприятий

17:23 | 19.04.2018

Первым мероприятием IV Пермского инженерно-промышленного форума стал бизнес-завтрак «От НОТ к современным программам повышения производительности труда», организованный Министерством экономического развития РФ. На бизнес-завтраке присутствовали директора предприятий — участников программы по повышению производительности труда и депутаты Законодательного собрания Пермского края.



Открыл мероприятие министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов: «Хочу поздравить вас с открытием Пермского инженерно-промышленного форума. Базовыми вопросами для обсуждения на форуме станут кооперационные связи в Пермском крае и всей России, а также производительность труда». Он подчеркнул, что для того, чтобы российская экономика была конкурентоспособной, нужно повышать качество продукции и работать над себестоимостью. По мнению Алексея Чибисова, во всех отраслях промышленности региона есть большой потенциал для роста.



К нему присоединился советник министра экономического развития РФ Александр Молодцов. Он рассказал о том, что директора российских предприятий уже обратили внимание на опыт Пермского края и готовы приехать, чтобы изучить практику региональных компаний: «Необходимо развивать институт менторства, и я так понимаю, что коллеги из Пермского края готовы выступать в качестве учителей для остальных». Также Александр Молодцов отметил, что осенью этого года стартует всероссийская образовательная программа, направленная на подготовку эффективных кадров в сфере повышения производительности труда. Она будет разбита на три части: подготовка управленческих кадров, переподготовка уже работающих коллективов и постоянная практика на так называемых «модельных» предприятиях. Всего, по словам Молодцова, в первый год планируется обучить и переобучить 813 человек.



Модератором и ведущим мероприятия выступил директор ОАО «Краснокамская фабрика металлических сеток» Дмитрий Пищальников. Он считает, что неэффективность производительности труда на предприятии сегодня — это стимул для роста. «Производительность труда должна стать философией компании», — отметил он.



Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», участие в которой принимают порядка 25 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Производственных систем «Росатом», Корпоративной академии «Росатом», правительства Пермского края, «Регионального центра компетенций» и сформированных групп на предприятиях-пилотах.



В феврале этого года Фонд развития промышленности РФ объявил о запуске новой программы финансирования инвестиционных проектов — «Повышение производительности труда». Программа предусматривает финансирование Фондом проектов промышленных предприятий, включенных в региональные программы повышения производительности труда.