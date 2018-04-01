Обход города Чусового построен почти на 60 %

16:13 | 19.04.2018

Состоялся плановый контрольный выезд специалистов краевого Управления автомобильных дорог и транспорта на строящуюся автодорогу — обход города Чусового. Как сообщает министерство транспорта Пермского края, эксперты заключили, что по состоянию на середину апреля на объекте выполнено почти 60 % от запланированных работ.



В частности, на капитальном мосту через реку Усьву сооружены все опоры, смонтированы все балки пролетного строения. На капитальном мосту через реку Вильву также возведены все опоры моста. На железнодорожном путепроводе сооружены все опоры, смонтированы все балки пролетного строения, выполнены все бетонные работы, установлены перила и запущен технологический проезд.



Как поясняют в региональном минтрансе, в ходе строительства на объекте также будет установлено 224 дорожных знака, произведена разметка дорожного полотна термопластиком, установлены 186 сигнальных столбиков, более 7 тыс. погонных метров металлического барьерного ограждения.



Губернатор Пермского края Максим Решетников инспектировал ход работ на стратегически важном объекте дорожной инфраструктуры в феврале. Уже тогда подрядчики сообщили, что работы выполняются с опережением графика. Глава региона подчеркивал значимость автодороги для региона и страны: «По сути, это трасса федерального значения, в перспективе она является дублером — снимает нагрузку с действующей дороги на Екатеринбург».



Напомним, работы по строительству дороги начаты в феврале 2017 года, срок окончания по плану — октябрь 2019 года. Подрядчик, ЗАО «Уралмостострой» (Мостоотряд 123), планирует, что объект будет готов к сдаче и вводу в эксплуатацию в намеченный срок.



Общая стоимость проекта составляет 2,2 млрд рублей. Финансирование ведется из федерального и краевого бюджетов. В 2018 году из федерального бюджета на строительство обхода Чусового планируется направить 150 млн рублей.