В Прикамье осудили бывшего сотрудника полиции за получение взятки асфальтовой крошкой

15:36 | 19.04.2018

Суд вынес приговор бывшему инспектору дорожно-постовой службы отдельного взвода ДПС ГИБДД МО МВД России «Кудымкарский». Как рассказали в СУ СКР по Пермскому краю, 27-летний мужчина признан виновным в фальсификации доказательств по административному делу и получении взятки за незаконное бездействие.



Следствие и суд установили, что 24 июля прошлого года в Кудымкаре инспектор ДПС в составе автопатруля, проезжая по улицам, где подрядчик ремонтировал дорогу по муниципальному контракту, обнаружил факт совершения административного правонарушения: несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог (не выставлены положенные знаки). За несоставление административного протокола инспектор потребовал материально вознаградить его двадцатью тоннами асфальтовой крошки. Работники организации-подрядчика на следующий день доставили и выгрузили в указанное инспектором ДПС место требуемое количество асфальтовой крошки на сумму 12,5 тыс. рублей. Услуги по ее транспортировке стоили 3,2 тыс. рублей. Таким образом, сотрудник полиции получил взятку на общую сумму 15,7 тыс. рублей. Сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД по Пермскому краю провели служебную проверку, на основании которой инспектор был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.



Суд приговорил виновного к штрафу в размере 750 тысяч рублей в доход государства.