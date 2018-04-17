В выходные пермяков приглашают на субботник

13:20 | 19.04.2018

Весеннее благоустройство стартовало с начала апреля. На уборку в Перми вышли подрядные организации. Свой вклад вносят предприятия, ТОСы, объекты потребительского рынка, убирая свои территории. Общегородской весенний субботник в Перми пройдет 21 апреля.



Глава Перми Дмитрий Самойлов выступил на заседании правительства Прикамья с докладом о ходе весеннего благоустройства. Уборка в краевой столице идет по плану. Подрядчики чистят придорожные газоны от мусора, прошлогодней листвы, прилотковую часть дорог - от грязи. Ежедневно задействовано более 200 единиц техники. Городские улицы и дороги чистят с помощью уличных пылесосов и поливомоечных машин. Комплексную уборку в Перми планируется завершить до 1 мая.



21 апреля пройдет общегородской субботник. В нем примут участие коллективы промышленных предприятий, организаций, учебных и медицинских учреждений, предприятий торговли и бытового обслуживания, администрации города и правительства края, неравнодушные горожане. Планируется, что на уборку выйдут около 100 тысяч человек, будет задействовано более тысячи единиц дорожной техники.



Общегородской субботник перед майскими праздниками стал хорошей традицией. Пермяки могут присоединиться к весенней уборке, поработав в своих дворах или местах отдыха.