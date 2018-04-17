Члены комитета по соцполитике рассмотрели установление расходного обязательства города Перми в сфере образования

13:05 | 19.04.2018

На заседании комитета по социальной политике депутаты рассмотрели проект решения «Об установлении расходного обязательства города Перми в сфере образования».



Проект разработан в рамках исполнения рекомендации Пермской городской Думы, которая отражена в решении Думы от 19.12.2017 № 250 «О бюджете города Перми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В частности, администрации города было рекомендовано разработать нормативные правовые акты по установлению расходных обязательств на оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений средствами воспитания и обучения, необходимым оборудованием, инвентарем, хозяйственными товарами, кухонной и столовой посудой.



Предлагается установить на 2018-2020 годы расходное обязательство города Перми в сфере образования в части приобретения и оснащения средствами обучения и воспитания вновь созданных мест: в 2018 году - детский сад № 397, школы № 42, № 59, № 30, в 2019 году - детский сад № 261, в 2020 году - детский сад № 4, ДОУ по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной, школа № 93, гимназия № 3. Также предлагается расходы на реализацию производить в форме субсидий на иные цели, а также расходы определять в соответствии с расчетными показателями по оснащению средствами обучения и воспитания вновь созданных мест для обучающихся, определенными администрацией и количеством вновь созданных мест.



Принятие проекта решения не приведет к увеличению расходов из бюджета города Перми, потому что средства уже были предусмотрены в главном финансовом документе на 2018-2020 годы в сумме: 2018 год - 142 722,777 тыс. руб., 2019 год - 1 739,646 тыс. руб., 2020 год - 65 085,582 тыс. руб.



Члены комитета поддержали проект решения. В документ вошла рекомендация администрации города Перми до 01 июля 2018 года утвердить примерный перечень оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря, необходимый для определения размера расчетного показателя по оснащению вновь созданных мест для обучающихся в школах и детских садах города Перми.



Окончательное решение по проекту решения может быть принято на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 24 апреля.