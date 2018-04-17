Пермь: новости дня
13:05 | 19.04.2018
Члены комитета по соцполитике рассмотрели установление расходного обязательства города Перми в сфере образования
Проект разработан в рамках исполнения рекомендации Пермской городской Думы, которая отражена в решении Думы от 19.12.2017 № 250 «О бюджете города Перми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». В частности, администрации города было рекомендовано разработать нормативные правовые акты по установлению расходных обязательств на оснащение вновь вводимых в эксплуатацию зданий для размещения дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений средствами воспитания и обучения, необходимым оборудованием, инвентарем, хозяйственными товарами, кухонной и столовой посудой.
Предлагается установить на 2018-2020 годы расходное обязательство города Перми в сфере образования в части приобретения и оснащения средствами обучения и воспитания вновь созданных мест: в 2018 году - детский сад № 397, школы № 42, № 59, № 30, в 2019 году - детский сад № 261, в 2020 году - детский сад № 4, ДОУ по ул. Евгения Пермяка/ул. Целинной, школа № 93, гимназия № 3. Также предлагается расходы на реализацию производить в форме субсидий на иные цели, а также расходы определять в соответствии с расчетными показателями по оснащению средствами обучения и воспитания вновь созданных мест для обучающихся, определенными администрацией и количеством вновь созданных мест.
Принятие проекта решения не приведет к увеличению расходов из бюджета города Перми, потому что средства уже были предусмотрены в главном финансовом документе на 2018-2020 годы в сумме: 2018 год - 142 722,777 тыс. руб., 2019 год - 1 739,646 тыс. руб., 2020 год - 65 085,582 тыс. руб.
Члены комитета поддержали проект решения. В документ вошла рекомендация администрации города Перми до 01 июля 2018 года утвердить примерный перечень оборудования, средств обучения и воспитания, мебели, инвентаря, необходимый для определения размера расчетного показателя по оснащению вновь созданных мест для обучающихся в школах и детских садах города Перми.
Окончательное решение по проекту решения может быть принято на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 24 апреля.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:09 | 19.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 18 апреля 2018 года
14:08 | 19.04.2018
Департамент промышленности Зауралья отчитался об ИПП за первый квартал. Какие заводы вышли в передовики?
13:55 | 19.04.2018
На уральских предприятиях проходит акция «Неделя без турникетов»
13:40 | 19.04.2018
Финал чемпионата мира по управлению бизнесом пройдет в уральской столице
13:20 | 19.04.2018
В выходные пермяков приглашают на субботник
13:06 | 19.04.2018
Дмитрию Рогозину предложили обанкротить единственного в стране производителя БМП, расположенного в Кургане
13:05 | 19.04.2018
Члены комитета по соцполитике рассмотрели установление расходного обязательства города Перми в сфере образования
12:55 | 19.04.2018
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам ЧОП
12:42 | 19.04.2018
Стартовал IV Пермский инженерно-промышленный форум
12:37 | 19.04.2018
В свердловском ГУ МВД кадровые изменения: на место Курача назначен борец с экстремизмом
12:34 | 19.04.2018
Прогнозируемые доходы свердловского бюджета увеличили на 4,5 млрд рублей
12:33 | 19.04.2018
Пермских баскетболистов ждет сложный матч в столице Кубани
12:26 | 19.04.2018
Росгвардия берет шефство над Пермским кадетским корпусом
12:21 | 19.04.2018
В Кургане увековечат память пожарного, который пожертвовал собой ради спасения людей
12:08 | 19.04.2018
Четыре свердловских депутата до сих пор не отчитались о доходах
11:54 | 19.04.2018
В Зауралье предстанет перед судом муж-тиран, который убил жену за праздничным столом
11:45 | 19.04.2018
Жители Екатеринбурга чуть не задохнулись, став «заложниками» лифта в ТРЦ «Мегаполис»
11:43 | 19.04.2018
Благодаря Владимиру Бурматову в Челябинске достроят храм
11:40 | 19.04.2018
Названы самые спортивные свердловские города
11:36 | 19.04.2018
На Урале связисты нашли кассовое решение для бизнеса
11:12 | 19.04.2018
Жительница Верхней Пышмы «приватизировала» лестничную площадку
11:07 | 19.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 апреля 2018 года
10:52 | 19.04.2018
Главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина выписали из больницы
10:37 | 19.04.2018
В Свердловской области выбрали лучших руководителей промышленных предприятий по итогам 2017 года
10:14 | 19.04.2018
«Амкар» проиграл ЦСКА с крупным счетом
09:59 | 19.04.2018
Екатеринбургские теплосети испытают кипятком
09:38 | 19.04.2018
За смерть пациентки в екатеринбургской больнице будут судить травматолога-ортопеда
09:19 | 19.04.2018
Екатеринбургские памятники конструктивизма могут внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
23:49 | 18.04.2018
Галерея в темноте: где в Екатеринбурге учат смотреть сердцем
22:00 | 18.04.2018
Рекламные билборды в Екатеринбурге занавесят белой тканью в связи с чемпионатом мира по футболу
21:09 | 18.04.2018
Десятилетнюю девочку доставили в больницу после ДТП на Уралмаше
19:42 | 18.04.2018
В Нижнем Тагиле на длительный срок перекроют улицу Максима Горького
19:29 | 18.04.2018
«Плотинка-АРТ»: екатеринбургских поэтов и музыкантов приглашают на свободные чтения
19:03 | 18.04.2018
Массовая атака клещей началась в Свердловской области
18:54 | 18.04.2018
В Перми пройдет фестиваль науки и техники
18:38 | 18.04.2018
Комитет по городскому хозяйству проанализировал состояние адресного хозяйства на территории Перми
18:31 | 18.04.2018
Под Екатеринбургом разыскивают родственников потерявшей память бабушки
18:29 | 18.04.2018
Планы по развитию Балатовского парка и ООПТ «Черняевский лес» пермские депутаты рассмотрят в мае
18:24 | 18.04.2018
Российскому бизнесу представили инвестиционные возможности Прикамья
18:09 | 18.04.2018
Олег Попов и Виктор Кузнецов займут вакантные места депутатов от «Единой России» в парламенте Зауралья
18:00 | 18.04.2018
Свердловский облсуд не стал менять приговор организатору бойни в Цыганском поселке
17:38 | 18.04.2018
Для главы Екатеринбурга могут снизить возрастной ценз
17:32 | 18.04.2018
В Екатеринбурге решили обанкротить застройщика, построившего жилой комплекс на Россельбане
16:56 | 18.04.2018
В Самаре вынесли приговор террористам, которые хотели взорвать метро и ТЦ в Екатеринбурге
16:41 | 18.04.2018
Число жителей региона, в чьих домах отключали коммунальные ресурсы, сократилось на 20 %
16:30 | 18.04.2018
Земфира и «Би-2» выступят в Екатеринбурге во время ЧМ-2018