Состоялось заседание комитета Пермской городской Думы по городскому хозяйству

12:51 | 19.04.2018

Депутаты рассмотрели проект решения «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 26.01.2016 № 7 «Об установлении расходного обязательства по предоставлению мер социальной поддержки по подключению к системе газоснабжения жилых домов на территории города Перми».



Предлагается расширить перечень получателей субсидий, включив в него граждан, оплативших за свой счет работы по подключению жилого дома к системе газоснабжения, в отношении которых решение о подключении принято в 2013-2016 годах. Администрации города Перми рекомендуется разработать порядок предоставления меры социальной поддержки в виде возмещения фактически понесенных расходов гражданами.



Принятие проекта решения повлечет дополнительные расходы из бюджета города Перми в объеме 720,0 тыс. руб. Средства будут предусмотрены в рамках внесения изменений в бюджет города.



Члены комитета поддержали документ и рекомендовали его к принятию на ближайшем заседании Пермской городской Думы 24 апреля.