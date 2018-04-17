Стартовал IV Пермский инженерно-промышленный форум

12:42 | 19.04.2018

Сегодня, 19 апреля, в 9:00 свои двери открыл Фестивальный дом и IV Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ). Как сообщает министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, на мероприятия форума зарегистрировалось порядка 1500 человек. В том числе среди участников — представители более 200 компаний, делегации 6 регионов страны (Московской, Ленинградской, Челябинской, Свердловской, Нижегородской областей и Пермского края).



Деловая программа форума включает порядка 30 мероприятий на 4 площадках региона. С полной программой форума можно ознакомиться на официальном сайте ПИПФ-2018 engineerforum.ru.



В мероприятии примут участие федеральные министры и эксперты: помощник министра экономического развития РФ Урожаева Юлия Валерьевна; директор Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Ученов Алексей Александрович и сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков РФ Паздников Максим Константинович. В качестве экспертов на форуме выступят первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям — главный финансовый директор госкорпорации «Росатом» Соломон Николай Иосифович; управляющий директор АО «Редуктор-ПМ» Семикопенко Николай Анатольевич; управляющий директор АО «ОДК-Авиадвигатель» Иноземцев Александр Александрович; генеральный директор ПАО «Уралкалий» Осипов Дмитрий Васильевич и другие.



В ключевых мероприятиях форума примет участие губернатор Пермского края Максим Решетников.



ПИПФ-2018 станет первой площадкой, где будет презентован, в частности, жидкостный двигатель для первой ступени ракеты-носителя «Протон-М», стенд с которым уже смонтирован. Как отметили в компании «Протон-ПМ», этот двигатель является самым надежным в своем классе, коэффициент надежности составляет 0,998.



Жители края и его гости смогут познакомиться с достижениями школы двигателестроения в субботу, 21 апреля. В этот день выставка Пермского инженерно-промышленного форума будет открыта для всех желающих. Посещение будет бесплатным. Особенно интересна она будет школьникам и студентам, интересующимся инженерными специальностями. У каждого стенда предприятий будет работать специалист, который сможет рассказать о представленном экспонате.