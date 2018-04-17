Пермских баскетболистов ждет сложный матч в столице Кубани

12:33 | 19.04.2018

В воскресенье, 22 апреля, «Парма» сыграет с клубом «Локомотив-Кубань» в Краснодаре.



Сейчас пермская команда находится на седьмом месте турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, а клуб из Краснодарского края — на четвертом.



В этом сезоне «Парма» и «Локомотив-Кубань» встречались уже три раза: один — в рамках Единой лиги ВТБ и дважды — в матчах Кубка России. Трижды кубанцы оказывались сильнее. В этот уик-энд пермяки постараются взять реванш.



Матч состоится 22 апреля в 18:00 (время пермское) в «Баскет-холле», Краснодар.