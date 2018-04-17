Пермь: новости дня
12:26 | 19.04.2018
Росгвардия берет шефство над Пермским кадетским корпусом
В стенах кадетского корпуса состоялось подписание трехстороннего соглашения по оказанию шефской помощи Пермскому кадетскому корпусу. Подписи под документом поставили Михаил Бабич, Виктор Золотов и Максим Решетников.
Согласно соглашению, Росгвардия возьмет шефство над Пермским кадетским корпусом. Это предполагает оказание со стороны Росгвардии организационно-методической помощи в военно-патриотическом воспитании учащихся, направление ведомством специалистов для проведения образовательных мероприятий. По документу полпред президента в ПФО осуществляет контроль за исполнением поручений президента Российской Федерации и председателя Правительства Российской Федерации, а также соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту интересов обучающихся. Пермский край, по условиям договора, создаст условия для эффективного функционирования и развития образовательного учреждения.
По словам полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, с момента создания кадетского корпуса Пермский военный институт войск Национальной гвардии и Богородская бригада войск Национальной гвардии были шефами учебного заведения. «С этого момента войска Национальной гвардии становятся основным партнером и заказчиком для подготовки ребят для своих высших военных учебных заведений. Потому что именно здесь, именно отсюда они будут черпать тех ребят, которые мотивированы, которые профессионально несколько лет готовились, которые были нацелены именно на такую профессиональную военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации», — говорит Михаил Бабич.
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов отметил, что в любой сфере деятельности будущее за профессионалами: «Подготовке профессионалов мы уделяем особое внимание. В целом, реализованы меры по увеличению набора курсантов и слушателей в военные институты Росгвардии. С прошлого учебного года целевым порядком организована подготовка специалистов для СОБР и ОМОН в Новосибирском военном институте. Кроме того, на базе Санкт-Петербургского военного института осуществляется обучение специалистов лицензионно-разрешительной работы. Параллельно с этим продолжаем активное сотрудничество с вузами Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и СВР России».
Глава Прикамья Максим Решетников подчеркнул важность создания условий для учащихся кадетского корпуса: «Нам принципиально важно закончить в этом году создание материально-технической базы. Это пятилетняя инвестиционная программа, включающая строительство учебного корпуса, реконструкцию инженерных сетей. Завершаем в этом году. Конечно, есть идеи, каким образом продолжить улучшение условий пребывания здесь кадетов. Подчеркну, нам легко создавать условия, потому что мы понимаем, для кого мы это делаем».
Сейчас строительные и ремонтные работы на площадке кадетского корпуса идут согласно графику, отставаний нет. По данным министерства строительства Пермского края, уже завершены работы по автоматизации и электроснабжению установок очистки воды, реконструкции трансформаторных подстанций, а также работы по перекладке тепловой сети и горячего водоснабжения. Производится автоматизация, пусконаладочные работы и благоустройство территории. Разработана рабочая документация по проведению инженерных сетей.
В мероприятии также приняли участие врио главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергей Половников, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, глава Перми Дмитрий Самойлов, начальник Пермского кадетского корпуса ПФО Сергей Каменев.
Отметим, Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина был создан по соглашению между министром обороны РФ Сергеем Шойгу, полпредом президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем и правительством края. Это уникальное в своем роде образовательное учреждение — первое в российской истории, имеющее военно-научную направленность.
Всего в Пермском крае создано четыре образовательные организации кадетского профиля: ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» в с. Усть-Качка Пермского района; МАОУ ПКШ №1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» в г. Перми; МБОУ «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» в п. Новоильинский Нытвенского района; МБОУ «Кадетская школа имени Героя Советского союза Е.И. Францева» в г. Чернушке. Количество обучающихся в данных учреждениях превышает 1500 человек. А в 24 образовательных организациях Пермского края открыто 89 кадетских и прокадетских классов, в которых обучаются более 2000 детей и подростков. Наибольшее число таких классов действуют в г. Кунгуре, Добрянском, Пермском, Кунгурском и Сивинском муниципальных районах.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
14:09 | 19.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 18 апреля 2018 года
14:08 | 19.04.2018
Департамент промышленности Зауралья отчитался об ИПП за первый квартал. Какие заводы вышли в передовики?
13:55 | 19.04.2018
На уральских предприятиях проходит акция «Неделя без турникетов»
13:40 | 19.04.2018
Финал чемпионата мира по управлению бизнесом пройдет в уральской столице
13:20 | 19.04.2018
В выходные пермяков приглашают на субботник
13:06 | 19.04.2018
Дмитрию Рогозину предложили обанкротить единственного в стране производителя БМП, расположенного в Кургане
13:05 | 19.04.2018
Члены комитета по соцполитике рассмотрели установление расходного обязательства города Перми в сфере образования
12:55 | 19.04.2018
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам ЧОП
12:42 | 19.04.2018
Стартовал IV Пермский инженерно-промышленный форум
12:37 | 19.04.2018
В свердловском ГУ МВД кадровые изменения: на место Курача назначен борец с экстремизмом
12:34 | 19.04.2018
Прогнозируемые доходы свердловского бюджета увеличили на 4,5 млрд рублей
12:33 | 19.04.2018
Пермских баскетболистов ждет сложный матч в столице Кубани
12:26 | 19.04.2018
Росгвардия берет шефство над Пермским кадетским корпусом
12:21 | 19.04.2018
В Кургане увековечат память пожарного, который пожертвовал собой ради спасения людей
12:08 | 19.04.2018
Четыре свердловских депутата до сих пор не отчитались о доходах
11:54 | 19.04.2018
В Зауралье предстанет перед судом муж-тиран, который убил жену за праздничным столом
11:45 | 19.04.2018
Жители Екатеринбурга чуть не задохнулись, став «заложниками» лифта в ТРЦ «Мегаполис»
11:43 | 19.04.2018
Благодаря Владимиру Бурматову в Челябинске достроят храм
11:40 | 19.04.2018
Названы самые спортивные свердловские города
11:36 | 19.04.2018
На Урале связисты нашли кассовое решение для бизнеса
11:12 | 19.04.2018
Жительница Верхней Пышмы «приватизировала» лестничную площадку
11:07 | 19.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 апреля 2018 года
10:52 | 19.04.2018
Главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина выписали из больницы
10:37 | 19.04.2018
В Свердловской области выбрали лучших руководителей промышленных предприятий по итогам 2017 года
10:14 | 19.04.2018
«Амкар» проиграл ЦСКА с крупным счетом
09:59 | 19.04.2018
Екатеринбургские теплосети испытают кипятком
09:38 | 19.04.2018
За смерть пациентки в екатеринбургской больнице будут судить травматолога-ортопеда
09:19 | 19.04.2018
Екатеринбургские памятники конструктивизма могут внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
23:49 | 18.04.2018
Галерея в темноте: где в Екатеринбурге учат смотреть сердцем
22:00 | 18.04.2018
Рекламные билборды в Екатеринбурге занавесят белой тканью в связи с чемпионатом мира по футболу
21:09 | 18.04.2018
Десятилетнюю девочку доставили в больницу после ДТП на Уралмаше
19:42 | 18.04.2018
В Нижнем Тагиле на длительный срок перекроют улицу Максима Горького
19:29 | 18.04.2018
«Плотинка-АРТ»: екатеринбургских поэтов и музыкантов приглашают на свободные чтения
19:03 | 18.04.2018
Массовая атака клещей началась в Свердловской области
18:54 | 18.04.2018
В Перми пройдет фестиваль науки и техники
18:38 | 18.04.2018
Комитет по городскому хозяйству проанализировал состояние адресного хозяйства на территории Перми
18:31 | 18.04.2018
Под Екатеринбургом разыскивают родственников потерявшей память бабушки
18:29 | 18.04.2018
Планы по развитию Балатовского парка и ООПТ «Черняевский лес» пермские депутаты рассмотрят в мае
18:24 | 18.04.2018
Российскому бизнесу представили инвестиционные возможности Прикамья
18:09 | 18.04.2018
Олег Попов и Виктор Кузнецов займут вакантные места депутатов от «Единой России» в парламенте Зауралья
18:00 | 18.04.2018
Свердловский облсуд не стал менять приговор организатору бойни в Цыганском поселке
17:38 | 18.04.2018
Для главы Екатеринбурга могут снизить возрастной ценз
17:32 | 18.04.2018
В Екатеринбурге решили обанкротить застройщика, построившего жилой комплекс на Россельбане
16:56 | 18.04.2018
В Самаре вынесли приговор террористам, которые хотели взорвать метро и ТЦ в Екатеринбурге
16:41 | 18.04.2018
Число жителей региона, в чьих домах отключали коммунальные ресурсы, сократилось на 20 %
16:30 | 18.04.2018
Земфира и «Би-2» выступят в Екатеринбурге во время ЧМ-2018