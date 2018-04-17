Росгвардия берет шефство над Пермским кадетским корпусом

12:26 | 19.04.2018

В рамках рабочего визита в Пермский край полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Викторович Бабич посетил Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. В мероприятии приняли участие директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов и губернатор Пермского края Максим Решетников.



В стенах кадетского корпуса состоялось подписание трехстороннего соглашения по оказанию шефской помощи Пермскому кадетскому корпусу. Подписи под документом поставили Михаил Бабич, Виктор Золотов и Максим Решетников.



Согласно соглашению, Росгвардия возьмет шефство над Пермским кадетским корпусом. Это предполагает оказание со стороны Росгвардии организационно-методической помощи в военно-патриотическом воспитании учащихся, направление ведомством специалистов для проведения образовательных мероприятий. По документу полпред президента в ПФО осуществляет контроль за исполнением поручений президента Российской Федерации и председателя Правительства Российской Федерации, а также соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту интересов обучающихся. Пермский край, по условиям договора, создаст условия для эффективного функционирования и развития образовательного учреждения.



По словам полномочного представителя президента РФ в ПФО Михаила Бабича, с момента создания кадетского корпуса Пермский военный институт войск Национальной гвардии и Богородская бригада войск Национальной гвардии были шефами учебного заведения. «С этого момента войска Национальной гвардии становятся основным партнером и заказчиком для подготовки ребят для своих высших военных учебных заведений. Потому что именно здесь, именно отсюда они будут черпать тех ребят, которые мотивированы, которые профессионально несколько лет готовились, которые были нацелены именно на такую профессиональную военную службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации», — говорит Михаил Бабич.



Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов отметил, что в любой сфере деятельности будущее за профессионалами: «Подготовке профессионалов мы уделяем особое внимание. В целом, реализованы меры по увеличению набора курсантов и слушателей в военные институты Росгвардии. С прошлого учебного года целевым порядком организована подготовка специалистов для СОБР и ОМОН в Новосибирском военном институте. Кроме того, на базе Санкт-Петербургского военного института осуществляется обучение специалистов лицензионно-разрешительной работы. Параллельно с этим продолжаем активное сотрудничество с вузами Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО и СВР России».



Глава Прикамья Максим Решетников подчеркнул важность создания условий для учащихся кадетского корпуса: «Нам принципиально важно закончить в этом году создание материально-технической базы. Это пятилетняя инвестиционная программа, включающая строительство учебного корпуса, реконструкцию инженерных сетей. Завершаем в этом году. Конечно, есть идеи, каким образом продолжить улучшение условий пребывания здесь кадетов. Подчеркну, нам легко создавать условия, потому что мы понимаем, для кого мы это делаем».



Сейчас строительные и ремонтные работы на площадке кадетского корпуса идут согласно графику, отставаний нет. По данным министерства строительства Пермского края, уже завершены работы по автоматизации и электроснабжению установок очистки воды, реконструкции трансформаторных подстанций, а также работы по перекладке тепловой сети и горячего водоснабжения. Производится автоматизация, пусконаладочные работы и благоустройство территории. Разработана рабочая документация по проведению инженерных сетей.



В мероприятии также приняли участие врио главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергей Половников, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, глава Перми Дмитрий Самойлов, начальник Пермского кадетского корпуса ПФО Сергей Каменев.



Отметим, Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа им. Героя России Ф. Кузьмина был создан по соглашению между министром обороны РФ Сергеем Шойгу, полпредом президента РФ в ПФО Михаилом Бабичем и правительством края. Это уникальное в своем роде образовательное учреждение — первое в российской истории, имеющее военно-научную направленность.



Всего в Пермском крае создано четыре образовательные организации кадетского профиля: ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф. Кузьмина» в с. Усть-Качка Пермского района; МАОУ ПКШ №1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» в г. Перми; МБОУ «Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» в п. Новоильинский Нытвенского района; МБОУ «Кадетская школа имени Героя Советского союза Е.И. Францева» в г. Чернушке. Количество обучающихся в данных учреждениях превышает 1500 человек. А в 24 образовательных организациях Пермского края открыто 89 кадетских и прокадетских классов, в которых обучаются более 2000 детей и подростков. Наибольшее число таких классов действуют в г. Кунгуре, Добрянском, Пермском, Кунгурском и Сивинском муниципальных районах.