В Перми впервые пройдет единственный на территории РФ сплав в черте города

12:16 | 19.04.2018

Первый ежегодный общегородской сплав по реке Гайва состоится в Перми 29 апреля. Он будет организован в рамках Года добровольца и волонтера в России.



В сплаве примут участие туристы, спортсмены-подводники, добровольцы из числа жителей города, представители партнерских организаций, экологические отряды. На заданном речном маршруте они уберут плавающий мусор и прибрежные территории. Именно поэтому сплав получил название «ОбереГайва!».

Предполагается, что прохождение маршрута займет 5 часов. За это время участники должны не только очистить долину реки, но и нанести на рекреационную карту Перми новый, оригинальный туристический маршрут. Отдельная задача — привлечение внимания населения к проблемам экологического пространства города.



Сбор участников 29 апреля в 9 часов утра в устье Гайвы. Оттуда они будут заброшены к месту старта пассажирским автобусом. Старт в 10:00. Маршрут сплава — 10 км, от СНТ «Плотинка» (микрорайон Гайва) до устья Гайвы, район КамГЭС.



Сбор мусора будет раздельным. Собранный мусор будет отправлен на переработку, в которой поможет партнёр мероприятия компания «Буматика».

После пятичасового сплава всех участников ждет горячее питание на полевой кухне.



Событие войдёт в «Книгу рекордов Гиндиса» (проект телеканала «Рифей-Пермь») как самый массовый, самый длинный и единственный на территории РФ сплав в черте города. Мероприятие проходит при поддержке правительства Пермского края, министерства природных ресурсов и лесного хозяйства Пермского края, Управления по экологии и природопользованию города Перми, администрации Орджоникидзевского района города Перми и ПАО «РусГидро».



Справки по телефону 8-912-788-11-42.