«Амкар» проиграл ЦСКА с крупным счетом

10:14 | 19.04.2018

Перенесённый матч 23-го тура чемпионата России «ЦСКА» — «Амкар» в Москве завершился для «Амкара» вторым подряд крупным поражением — 3:0 в пользу хозяев площадки.



При ровной игре в целом в первом тайме красно-черные получили два гола «в раздевалку», которые и определили исход игры. Во втором тайме третий гол армейцев оформил окончательный результат матча.



В итоге «Амкар» спустился на 13-е место в турнирной таблице и может начинать готовиться к стыковым матчам.