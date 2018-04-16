Комитет по городскому хозяйству проанализировал состояние адресного хозяйства на территории Перми

18:38 | 18.04.2018

На заседании комитета по городскому хозяйству депутаты заслушали информацию о состоянии адресного хозяйства на территории города Перми в связи с жалобами пермяков на невозможность найти дома по определенным адресам, отсутствие подсветки.



По Правилам благоустройства и содержания территории в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 4, ответственными за чистоту и надлежащее эстетическое состояние фасадов и ограждений зданий, строений, сооружений, принятие мер по приведению объектов согласно требованиям Правил являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица - собственники или пользователи зданий, сооружений, иных объектов.



В Правилах указано, что на фасаде каждого дома должны быть номерные знаки домов установленного образца. Постановлением администрации города Перми от 05.01.2001 № 5 «О замене адресных указателей на зданиях города Перми» предусмотрены требования к изготовлению и размещению адресных указателей зданий.



Уполномоченным органом на обследование территории района, выявление нарушений Правил является районная администрация. В данный момент на фасадах 75 % многоквартирных домов города Перми имеются номерные знаки, из которых 86 % соответствуют установленным требованиям.



Члены комитета с учетом ряда рекомендаций внесли предложение управлению экспертизы и аналитики аппарата Думы совместно с администрацией города Перми проработать вопрос и подготовить проект решения для рассмотрения на комитете в мае, а затем на пленарном заседании Пермской городской Думы.