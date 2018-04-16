Планы по развитию Балатовского парка и ООПТ «Черняевский лес» пермские депутаты рассмотрят в мае

18:29 | 18.04.2018

На выездном заседании фракции партии «Единая Россия» в Пермской городской Думе в прошлом году обсуждалась реализация в Перми мероприятий в рамках Года экологии, работа по муниципальным программам «Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения» и «Охрана природы и лесное хозяйство». Отдельное внимание депутаты уделили состоянию парка культуры и отдыха «Балатово». В частности, речь шла о необходимости строительства пешеходных дорожек. С предложением вернуться к этому вопросу на состоявшемся 13 апреля заседании временной депутатской комиссии по дорогам и благоустройству выступил председатель думского комитета по городскому хозяйству Вячеслав Григорьев.



На сегодняшнем заседании комитета по городскому хозяйству депутаты решили предметно рассмотреть планы по развитию особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Черняевский лес» и парка «Балатово» в мае.



«Нас интересует, как будут организованы пешеходные дорожки, что будет с освещением. Хотелось бы услышать представителей управления экологии и природопользования и их видение. Есть желание разобраться, что там будет делаться, как будет развиваться ООПТ и сам по себе парк культуры и отдыха», - сказал первый заместитель председателя Пермской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Малютин. Также он предложил обратить внимание на состояние еще одной ООПТ – «Егошихинское кладбище», где, по его словам, необходимо навести порядок.



Члены комитета приняли решение запросить в администрации всю необходимую информацию для проработки экспертами с учетом поручений, которые были даны на заседании фракции в июне 2017 года. В мае комитет по городскому хозяйству вновь обсудит эту тему.