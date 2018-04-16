Российскому бизнесу представили инвестиционные возможности Прикамья

18:24 | 18.04.2018

С рабочим визитом Пермский край посетили предприниматели, представляющие весь спектр российской экономики, — делегация Клуба лидеров.



Поездка прошла в рамках проекта «Рейтинг делового гостеприимства в субъектах РФ», дополняющего Национальный рейтинг состояния инвестклимата Агентства стратегических инициатив (АСИ). Проект создан для отображения инвестиционного потенциала субъектов страны. Члены клуба отметили, что деловое гостеприимство может существенно повлиять на впечатление потенциального инвестора и его желание реализовать на территории региона свои проекты.



Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Пермского края Павел Носков поприветствовал делегацию и подчеркнул, что Прикамье – один из самых динамично развивающихся регионов России, регион открыт для всех, кто заинтересован в эффективной работе и развитии бизнеса. Руководитель агентства рассказал участникам делегации о возможностях развития бизнеса в Прикамье, наиболее перспективных направлениях для инвестиций и деловом климате в регионе.



Также делегация Клуба лидеров посетила ведущие предприятия Пермского края – ПАО «ЭР-Телеком», одну из крупнейших российских телекоммуникационных компаний, второго в России интернет-провайдера по количеству обслуживаемых клиентов и второго оператора кабельного телевидения, а также завод «Инкаб», который лидирует по производству оптического кабеля, используемого крупнейшими российскими операторами связи, строителями сетей, компаниями энергетического сектора.



Напомним, в рамках делового визита Клуба лидеров состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и Восточным экспресс-банком. В рамках соглашения стороны планируют развивать сотрудничество по обеспечению стабильного и качественного банковского обслуживания предприятий и населения Прикамья, реализации инвестиционных и целевых программ Пермского края, а также по разработкам, реализации совместных проектов и привлечению частного капитала в экономику региона.



Кроме того, Пермский край активно презентует инвестиционный потенциал на международном уровне. В частности, в апреле делегация Прикамья приняла участие в Международном инвестиционном форуме в Объединенных Арабских Эмиратах «Annual – Investment Meeting 2018». Возглавил делегацию глава Прикамья Максим Решетников. В результате проведенных презентаций пермские компании заключили сразу несколько соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с арабскими инвесторами. Кроме того, в результате переговоров в ОАЭ «Краснокамский завод металлических сеток» и арабская компания LOOTAH планируют запустить совместное производство.



В первый день работы форума губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал инвестиционный потенциал региона заместителю министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулле Аль-Салеху. Замминистра экономики ОАЭ проявил интерес к представленным инвестиционным проектам Пермского края и выразил уверенность в совместном сотрудничестве.



Отметим, Клуб лидеров – это объединение предпринимателей, представляющих весь спектр российской экономики. Региональная сеть охватывает более 40 российских регионов. Бизнес-ассоциация создана в целях повышения инвестпривлекательности регионов и страны в целом, формирования положительного имиджа российского предпринимателя в стране и за ее пределами, а также усиления роли бизнеса в формировании социально-экономической политики в России.