Пермь: новости дня
16:41 | 18.04.2018
Число жителей региона, в чьих домах отключали коммунальные ресурсы, сократилось на 20 %
В частности, количество населения, попавшего под отключение коммунальных ресурсов, составило 74 343 человека, что на 20 % меньше предыдущего отопительного сезона. При этом количество аварий на инженерных сетях и объектах жилищно-коммунального хозяйства с прошлого года увеличилось на 27,2 %. Это является следствием многолетней изношенности коммунальных сетей, влияния погодных условий и человеческого фактора.
«Блоку ЖКХ надо сделать выводы и обратить внимание на качество приемки объектов во время подготовки к отопительному сезону и на работу коммунальных и аварийных служб. Как мы знаем, в ряде случаев можно было ситуацию до ЧС не доводить. Для этого требовалось принятие своевременных решений по устранению аварий», — подчеркнул губернатор. По словам зампреда правительства — руководителя Региональной службы по тарифам Пермского края Антона Удальева, чрезвычайные ситуации, произошедшие в крае, носят локальный характер. В том числе влияние на оперативность оказала двухуровневая система власти в муниципалитетах. «В качестве мер по предупреждению аварийных ситуаций на объектах ЖКХ использовались жесткий контроль исполнения инвестиционных и производственных программ, точечная модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе за счет бюджетных средств. Также был ужесточен контроль за исполнением предписаний Ростехнадзора, повышено качество тренировок и обучения органов местного самоуправления и соответствующих служб ЖКХ», — пояснил руководитель РСТ.
По словам Антона Удальева, в регионе выстроена система обмена информацией, связанной с нарушением функционирования системы ЖКХ. Все задействованные структуры предоставляют данные в установленные сроки, что позволяет специалистам РСТ оперативно принимать необходимые меры.
Глава Горнозаводского муниципального района Александр Афанасьев отметил, что авария в поселке Сараны выявила слабые места в работе, сейчас производится их устранение и оценка уровня оказания коммунальных услуг.
Губернатор поручил руководителю РСТ Антону Удальеву подготовить доклад с конкретными предложениями по оказанию содействия Горнозаводскому району по коммунальным вопросам.
© «Вечерние Ведомости»
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