Завтра депутаты краевого парламента откорректируют бюджет Прикамья

16:24 | 18.04.2018

В четверг, 19 апреля, пройдет очередное заседание Законодательного собрания. Депутатам предстоит рассмотреть более 30 вопросов.



Центральную часть в повестке занимают бюджетные вопросы. По инициативе главы региона предстоит корректировка показателей главного финансового документа Пермского края на 2018-2020 годы. Основные параметры краевой казны предполагается изменить в сторону увеличения.



Парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект о добровольной пожарной охране – в соответствии с федеральной нормативной базой. Инициатива предполагает, что наряду с органами государственной власти участие в обеспечении деятельности добровольных пожарных дружин теперь будут принимать и органы местного самоуправления. Предусмотрены также условия личного страхования пожарных при выполнении ими профессиональных обязанностей. «Надеюсь, что закон станет дополнительным фактором усиления защиты от пожаров и будет способствовать повышению уровня общественной безопасности», - отметил в своем блоге спикер ЗС Валерий Сухих.



Также во втором чтении народные избранники рассмотрят закон о Торгово-промышленной палате Пермского края. В ходе доработки в рабочей группе в проекте появилась статья, где прописаны цели, задачи и права палаты. Вводятся дополнительные нормы о муниципальных торгово-промышленных палатах.



В начале 2018 года депутаты краевого парламента приняли решение заслушивать на пленарных заседаниях информацию о деятельности территориальных структур федеральных органов исполнительной власти в регионе. На апрельской пленарке парламентарии познакомятся с отчетом о работе управления службы судебных приставов по Пермскому краю.



В рамках правительственного часа речь пойдет о состоянии системы жилищно-коммунального хозяйства. Учитывая актуальность темы, ожидается оживленная дискуссия.