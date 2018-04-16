Судебный пристав разыскал бывшего жителя Прикамья через соцсеть

15:26 | 18.04.2018

Должник полностью погасил долг, получив сообщение судебного пристава в социальной сети, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отделе судебных приставов по г. Добрянке на исполнении находилось производство о взыскании с местного жителя 50 тысяч рублей — задатка по предварительному договору купли-продажи квартиры.



Должнику направляли по почте копию постановления о возбуждении исполнительного производства, но реакции не последовало. Тогда судебный пристав лично отправился по месту его жительства, чтобы уведомить о наличии долга и проверить имущественное положение. Однако по указанному в исполнительном документе адресу мужчины не оказалось; соседи объяснили, что он продал квартиру и покинул Пермский край.



Неплательщика объявили в розыск. Поиски начались с мониторинга интернета. В соцсети «ВКонтакте» был обнаружен аккаунт должника, где было указано, что теперь он житель Калининграда. Судебный пристав написал мужчине сообщение о наличии неоплаченной задолженности и предупредил о возможных последствиях. Всего пару дней спустя к судебному приставу явился взыскатель и написал заявления о прекращении розыскных мероприятий и об окончании исполнительного производства, так как должник полностью погасил долг.