Новый рейтинг управляющих организаций Пермского края будет опубликован до 25 апреля

14:46 | 18.04.2018

Сегодня, 18 апреля, на заседании правительства Пермского края обсудили основные направления работы краевой Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) по итогам прошлого года.



В начале рассмотрения вопроса губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что сфера ЖКХ является одной из самых сложных с точки зрения соблюдения законодательства. «К сожалению, до сих пор на этом рынке находятся компании, которые по разным причинам не готовы работать по закону и по совести. Понятно, кто бы ни осуществлял управление домами (УК, ТСЖ, ЖСК), мы должны понимать, как соблюдаются права жителей, и контролировать соблюдение законов, — заявил губернатор. — Это и делает Инспекция госжилнадзора. В фокусе в первую очередь должны быть вопросы начисления квартплаты, применения правомерных нормативов потребления коммунальных услуг и контроль за содержанием и техническим состоянием жилого фонда: своевременность текущих ремонтов, обустройство территории».



По данным ИГЖН, в инспекцию поступило более 17 тысяч обращений. Было выявлено почти 9,5 тысячи нарушений (это на 40 % меньше, чем в 2016 году). Из них 72 % обращений связаны с претензиями по техническому содержанию дома, 10 % — с определением платы за услуги ЖКУ, 18 % — с правомерностью действий управляющей компании и ТСЖ. «Для контроля качества оказания услуг ИГЖН регулярно обследует жилищный фонд региона. В 2017 году сотрудниками инспекции проведена проверка 4820 многоквартирных домов. Для удобства жителей, стимулирования улучшения работы управляющих организаций, повышения ответственности перед собственниками жилья и конкурентоспособности компаний в регионе создан рейтинг управляющих компаний. Данные по итогам IV квартала 2017 года были опубликованы на портале «Управляем вместе», актуальный рейтинг будет размещен до 25 апреля», — доложил и. о. начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков.



Участие в заседании правительства принял директор управляющей компании «Нагорный» из Соликамска Игорь Шестаков. По его словам, управляющая организация использует в координации работы рейтинг УК и прямой диалог с жителями. Эта работа выстроена с привлечением главных по дому, которые представляют интересы всех жильцов. В ведомстве УК 45 многоквартирных домов, в них выстроена система прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями, а следовательно, отсутствует задолженность перед «коммунальщиками».



Руководитель госжилинспекции добавил, что по факту трагедии в городе Кизеле совместно с главами районов представителями специализированных организаций начато проведение проверок внутридомового газового оборудования. На данный момент уже проведена проверка 108 многоквартирных домов, инспекционные выезды будут продолжены.



Губернатор подчеркнул, что в зоне риска находятся двух- и трехэтажные дома и их следует проверять в первую очередь. Также следует обратить внимание на дома, куда во время проверки был закрыт доступ. Вопрос инспектирования этих домов, по словам главы региона, является непростым с точки зрения законодательства. Он напрямую затрагивает интересы жителей, поскольку речь идет о безопасности и качестве получаемых населением услуг. Поэтому вопросы по проверочным мероприятиям в этой части необходимо решать совместно с краевой прокуратурой.



Как отметил руководитель ИГЖН, обследование домов, находящихся в зоне риска, будет завершено до 1 июня 2018 года.