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Пермь: новости дня


14:46 | 18.04.2018

Новый рейтинг управляющих организаций Пермского края будет опубликован до 25 апреля

Сегодня, 18 апреля, на заседании правительства Пермского края обсудили основные направления работы краевой Инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН) по итогам прошлого года.

В начале рассмотрения вопроса губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что сфера ЖКХ является одной из самых сложных с точки зрения соблюдения законодательства. «К сожалению, до сих пор на этом рынке находятся компании, которые по разным причинам не готовы работать по закону и по совести. Понятно, кто бы ни осуществлял управление домами (УК, ТСЖ, ЖСК), мы должны понимать, как соблюдаются права жителей, и контролировать соблюдение законов, — заявил губернатор. — Это и делает Инспекция госжилнадзора. В фокусе в первую очередь должны быть вопросы начисления квартплаты, применения правомерных нормативов потребления коммунальных услуг и контроль за содержанием и техническим состоянием жилого фонда: своевременность текущих ремонтов, обустройство территории».

По данным ИГЖН, в инспекцию поступило более 17 тысяч обращений. Было выявлено почти 9,5 тысячи нарушений (это на 40 % меньше, чем в 2016 году). Из них 72 % обращений связаны с претензиями по техническому содержанию дома, 10 % — с определением платы за услуги ЖКУ, 18 % — с правомерностью действий управляющей компании и ТСЖ. «Для контроля качества оказания услуг ИГЖН регулярно обследует жилищный фонд региона. В 2017 году сотрудниками инспекции проведена проверка 4820 многоквартирных домов. Для удобства жителей, стимулирования улучшения работы управляющих организаций, повышения ответственности перед собственниками жилья и конкурентоспособности компаний в регионе создан рейтинг управляющих компаний. Данные по итогам IV квартала 2017 года были опубликованы на портале «Управляем вместе», актуальный рейтинг будет размещен до 25 апреля», — доложил и. о. начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александр Евсюков.

Участие в заседании правительства принял директор управляющей компании «Нагорный» из Соликамска Игорь Шестаков. По его словам, управляющая организация использует в координации работы рейтинг УК и прямой диалог с жителями. Эта работа выстроена с привлечением главных по дому, которые представляют интересы всех жильцов. В ведомстве УК 45 многоквартирных домов, в них выстроена система прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями, а следовательно, отсутствует задолженность перед «коммунальщиками».

Руководитель госжилинспекции добавил, что по факту трагедии в городе Кизеле совместно с главами районов представителями специализированных организаций начато проведение проверок внутридомового газового оборудования. На данный момент уже проведена проверка 108 многоквартирных домов, инспекционные выезды будут продолжены.

Губернатор подчеркнул, что в зоне риска находятся двух- и трехэтажные дома и их следует проверять в первую очередь. Также следует обратить внимание на дома, куда во время проверки был закрыт доступ. Вопрос инспектирования этих домов, по словам главы региона, является непростым с точки зрения законодательства. Он напрямую затрагивает интересы жителей, поскольку речь идет о безопасности и качестве получаемых населением услуг. Поэтому вопросы по проверочным мероприятиям в этой части необходимо решать совместно с краевой прокуратурой.

Как отметил руководитель ИГЖН, обследование домов, находящихся в зоне риска, будет завершено до 1 июня 2018 года.

© «Вечерние Ведомости»

 


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