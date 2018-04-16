В Прикамье пройдет прямая линия, посвященная весеннему призыву

13:11 | 18.04.2018

20 апреля с 11.00 до 12.00 в приемной президента РФ в Пермском крае состоится прямая телефонная линия на тему весеннего призыва в Вооруженные силы Российской Федерации.



В это время по телефону 8 (342) 217-68-90 жители Перми и края смогут получить подробную и компетентную информацию по волнующим их вопросам о весеннем призыве, прохождении призывной медицинской комиссии, действующих отсрочках, либо о срочной службе, которую уже проходит призывник, или службе по контракту. На вопросы ответят представители Военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры Пермского гарнизона, Пермского краевого отделения Комитета солдатских матерей.