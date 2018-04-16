Начался монтаж стендов к Пермскому инженерно-промышленному форуму

13:01 | 18.04.2018

В Фестивальном доме начался монтаж стендов IV Пермского инженерно-промышленного форума (ПИПФ). В этом году мероприятие является уникальным как с точки зрения размещения площадок, так и с точки зрения выставочных экспонатов.



ПИПФ-2018 станет первой площадкой, где будет презентован, в частности, жидкостный двигатель ракетоносителя «Протон ПМ», стенд с которым уже смонтирован. Как отметили в компании «Протон ПМ», этот двигатель является самым надежным в своем классе, коэффициент надежности составляет 0,998.



Жители края и его гости смогут познакомиться с достижениями школы двигателестроения в субботу, 21 апреля. В этот день выставка Пермского инженерно-промышленного форума будет открыта для всех желающих. Посещение будет бесплатным. Особенно интересна она будет школьникам и студентам, интересующимся инженерными специальностями. У каждого стенда предприятий будет работать специалист, который сможет рассказать о представленном экспонате.



Первый заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елена Дегтярева рассказала, что сейчас подготовка выставки уже находится на заключительной стадии. «Мы находимся на финишной прямой подготовки Пермского инженерного-промышленного форума. Предполагаем, что завтра монтаж стендов уже будет завершен, — говорит она. — В этом году большое внимание уделяется программе по повышению производительности труда, вопросам промышленной кооперации. Самый важный вопрос — цифровизация производства, потому что без нее мы не можем говорить о повышении производительности труда».



Замминистра добавила, что число зарегистрировавшихся участников уже превысило 1500 человек.



Напомним, 19–20 апреля в Перми состоится Пермский инженерно-промышленный форум. Тематика форума отражает основные задачи, которые сегодня стоят перед пермской промышленностью.