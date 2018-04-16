В Перми наградили ветеранов пожарной охраны

18:44 | 17.04.2018

Сегодня, 17 апреля, в Доме офицеров Пермского гарнизона Минобороны России состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования советской пожарной охраны.



С поздравлениями в адрес пожарных обратился губернатор Пермского края Максим Решетников: «То, что для всех нас подвиг, для вас — каждодневный труд. Труд, которому предшествуют постоянные тренировки, учения, освоение новой техники, поддержание оборудования. От лица пермяков и себя лично благодарю вас за вашу работу, и за все спасенные жизни, и за то, что пожаров в крае становится меньше год от года».



Губернатор выразил отдельные слова благодарности ветеранам пожарной охраны за то, что они посвятили свою жизнь благородному делу и являются примером для действующих сотрудников. Глава Прикамья вручил благодарственные письма за значительный вклад в становление и развитие пожарной охраны Пермского края, активную общественную деятельность председателю общественной организации ветеранов ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю полковнику внутренней службы в отставке Михаилу Ратникову и членам общественной организации ветеранов ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю полковникам внутренней службы в отставке Владимиру Фирсову и Василию Осипову.



Кроме того, Максим Решетников вручил благодарственное письмо генерал-майору Олегу Попову за многолетнее безупречное служение делу гражданской обороны и личный вклад в дело обеспечения защиты населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций.



Врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев рассказал об истории создания пожарной охраны, поблагодарил сотрудников ведомства за добросовестный труд.



Также работников пожарного ведомства с праздником поздравили врио главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергей Половников, глава города Перми Дмитрий Самойлов, министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун и врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев.



Отметим, краевые власти оказывают помощь в пополнении и обновлении материально-технической базы силового ведомства. Ежегодно предполагается пополнять автопарк ГУ МЧС по Пермскому краю 10 автоцистернами. Первая передача этого оборудования запланирована на текущий год. Также в этом году планируется ввести 4 пожарных депо в Кизеле, Чердыни, Березниках и Яйве. А до 2022 года предполагается построить еще 5 пожарных депо в Перми, Голованово, Фролах, Усть-Качке и Соликамске. Кроме того, в этом году будет направлено дополнительно 61 млн рублей на обновление автопарка, техники и оборудования. Предполагается приобрести 29 единиц техники, в том числе тракторы, бульдозеры, автоцистерны, уазики. Это позволит сформировать 2 новые пожарно-химические станции в новых лесхозах — в Чусовском на 3 района и Коми-Пермяцком округе.