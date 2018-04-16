Пермь: новости дня
18:44 | 17.04.2018
В Перми наградили ветеранов пожарной охраны
С поздравлениями в адрес пожарных обратился губернатор Пермского края Максим Решетников: «То, что для всех нас подвиг, для вас — каждодневный труд. Труд, которому предшествуют постоянные тренировки, учения, освоение новой техники, поддержание оборудования. От лица пермяков и себя лично благодарю вас за вашу работу, и за все спасенные жизни, и за то, что пожаров в крае становится меньше год от года».
Губернатор выразил отдельные слова благодарности ветеранам пожарной охраны за то, что они посвятили свою жизнь благородному делу и являются примером для действующих сотрудников. Глава Прикамья вручил благодарственные письма за значительный вклад в становление и развитие пожарной охраны Пермского края, активную общественную деятельность председателю общественной организации ветеранов ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю полковнику внутренней службы в отставке Михаилу Ратникову и членам общественной организации ветеранов ГУ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю полковникам внутренней службы в отставке Владимиру Фирсову и Василию Осипову.
Кроме того, Максим Решетников вручил благодарственное письмо генерал-майору Олегу Попову за многолетнее безупречное служение делу гражданской обороны и личный вклад в дело обеспечения защиты населения и территорий Пермского края от чрезвычайных ситуаций.
Врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев рассказал об истории создания пожарной охраны, поблагодарил сотрудников ведомства за добросовестный труд.
Также работников пожарного ведомства с праздником поздравили врио главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергей Половников, глава города Перми Дмитрий Самойлов, министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун и врио начальника ГУ МЧС России по Пермскому краю Андрей Бабинцев.
Отметим, краевые власти оказывают помощь в пополнении и обновлении материально-технической базы силового ведомства. Ежегодно предполагается пополнять автопарк ГУ МЧС по Пермскому краю 10 автоцистернами. Первая передача этого оборудования запланирована на текущий год. Также в этом году планируется ввести 4 пожарных депо в Кизеле, Чердыни, Березниках и Яйве. А до 2022 года предполагается построить еще 5 пожарных депо в Перми, Голованово, Фролах, Усть-Качке и Соликамске. Кроме того, в этом году будет направлено дополнительно 61 млн рублей на обновление автопарка, техники и оборудования. Предполагается приобрести 29 единиц техники, в том числе тракторы, бульдозеры, автоцистерны, уазики. Это позволит сформировать 2 новые пожарно-химические станции в новых лесхозах — в Чусовском на 3 района и Коми-Пермяцком округе.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
22:14 | 17.04.2018
На дорогах Екатеринбурга появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта
21:09 | 17.04.2018
На ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле выделят более 50 миллионов рублей
19:49 | 17.04.2018
Неприятный смог снова нависнет над Екатеринбургом
19:05 | 17.04.2018
Восьмилетнего велосипедиста из Екатеринбурга сбила иномарка
18:44 | 17.04.2018
В Перми наградили ветеранов пожарной охраны
18:31 | 17.04.2018
Депутаты обсудили изменения в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Перми до 2030 года на период 2016–2020 годов
18:23 | 17.04.2018
Депутаты Пермской городской Думы могут войти в состав межведомственной рабочей группы по вопросам сноса самовольных построек на территории Перми
17:56 | 17.04.2018
Уральских полицейских наградили за спасение людей из пожаров
17:36 | 17.04.2018
В Пермском крае пройдет донорский марафон
17:27 | 17.04.2018
Скончался актер Сведловской музкомедии Алексей Шамбер
17:23 | 17.04.2018
Председатель «Российского союза молодежи» высоко оценил опыт реализации молодежной политики в Пермском крае
17:17 | 17.04.2018
Дача за 1,5 миллиарда. Частную резиденцию ямальского губернатора «подарят» бюджету?
17:04 | 17.04.2018
В пермских лесах скоро начнется противоклещевая обработка
16:58 | 17.04.2018
Свердловчанин выиграл суд у шумного соседа
16:41 | 17.04.2018
В Кургане, за смерть человека по неосторожности, составитель поездов проведёт два года в колонии
16:27 | 17.04.2018
9 мая в Екатеринбурге выступят «Любэ» и Елена Ваенга
16:24 | 17.04.2018
9 мая на площадь Кургана выведут боевую военную технику
16:11 | 17.04.2018
«Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга поборются за концессию в Нижнем Тагиле
15:43 | 17.04.2018
Завтра в Екатеринбурге снова перекроют часть улиц
15:41 | 17.04.2018
В субботу центральные улицы Кургана перекроют для проведения эстафеты
15:38 | 17.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 16 апреля 2018 года
15:05 | 17.04.2018
Екатеринбургской водонапорной башне хотят вернуть исторический облик
14:39 | 17.04.2018
В Кургане пройдет межрегиональная выставка новинок стройиндустрии, ЖКХ и энергетики
14:37 | 17.04.2018
На Уралмаше ликвидировали незаконную стоянку
14:19 | 17.04.2018
Свердловский облсуд оставил в силе приговор Алексею Беззубу
14:15 | 17.04.2018
В Пермском крае запущен онлайн-сервис по оплате услуг теплоснабжения, ориентированный на коммерческих потребителей
13:51 | 17.04.2018
Свердловская детская филармония получит грант на постановку мюзикла «Парижские тайны»
13:15 | 17.04.2018
В Кургане горит городское кладбище «Зайково»: «Множество могил уже выгорели. Все заволокло дымом»
13:00 | 17.04.2018
Возбуждено уголовное дело по факту избиения водителя скорой помощи в Екатеринбурге
12:38 | 17.04.2018
Стали известны самые богатые чиновники свердловского правительства
12:36 | 17.04.2018
В Прикамье приостановлена деятельность пожароопасного детского заведения
12:20 | 17.04.2018
В Перми продолжается профилактический ремонт дорог
12:10 | 17.04.2018
Николай Рябчевский просит прокуратуру дать оценку словам священника, сравнившего Ленина с Гитлером
11:07 | 17.04.2018
Уральские связисты выяснили, как понравиться HR-менеджеру в соцсетях
11:04 | 17.04.2018
В Богдановиче осудили трех сотрудниц банка, похитивших у клиентов полмиллиона рублей
10:42 | 17.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 апреля 2018 года
10:25 | 17.04.2018
Свердловские депутаты обратятся в Госдуму с просьбой поддержать молочное производство
10:17 | 17.04.2018
Прокурор предостерег мэра города Щучье любить роскошь за счет бюджета
10:05 | 17.04.2018
Уралец из ревности сжег дом своей жены
09:48 | 17.04.2018
В Свердловской области пройдут трехдневные учения МЧС
09:46 | 17.04.2018
В результате прорыва водовода на улице Малышева образовалась река
09:30 | 17.04.2018
Четыре года получил уралец, напавший с ножом на полицейского
09:15 | 17.04.2018
В ДТП на ВИЗе один человек погиб и трое получили травмы