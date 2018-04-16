Депутаты Пермской городской Думы могут войти в состав межведомственной рабочей группы по вопросам сноса самовольных построек на территории Перми

18:23 | 17.04.2018

На заседании комитета по экономическому развитию был рассмотрен вопрос о включении депутатов Пермской городской Думы Александра Филиппова и Тимофея Чащихина в состав межведомственной рабочей группы по вопросам сноса самовольных построек.



Состав рабочей группы формируется из представителей администрации города Перми, Пермской городской Думы, администрации губернатора Пермского края, министерства строительства и архитектуры Пермского края, Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края и утверждается постановлением администрации города Перми. Основной задачей рабочей группы является обеспечение эффективного взаимодействия по решению вопросов по сносу самовольных построек, в том числе по своевременному и надлежащему исполнению судебных актов.



Члены комитета проголосовали за включение депутатов в состав рабочей группы и рекомендовали Пермской городской Думе на пленарном заседании 24 апреля принять окончательное решение.