Городские власти проверят ход весенней уборки в правобережной части Перми

17:57 | 17.04.2018

На прошлой неделе глава краевой столицы Дмитрий Самойлов оценил ход весенней уборки в пяти районах Перми на левом берегу. Районные администрации, получившие замечания по ряду территорий, приступили к исправлению недочетов.



Главам районов было поручено увеличить темп весенней уборки, завершить текущий ямочный ремонт на дорогах.



Например, в Ленинском районе особенные нарекания вызвал въезд в центр по ул. Попова с Коммунального моста и небольшое число «ручников». Как пояснили в администрации района, в этот же день все замечания были устранены – почищен въезд с моста, вывезены мешки с мусором с пересечения ул. Попова и Монастырской. Количество «ручников», трудящихся на объектах озеленения и улично-дорожной сети Ленинского района, возросло с 28 до 98 в сутки.



Основной задачей по-прежнему остается максимально навести порядок к майским праздникам.



Следующий выезд глава Перми Дмитрий Самойлов проведет 20 апреля в правобережной части города.