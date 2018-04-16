В Пермском крае пройдет донорский марафон

17:36 | 17.04.2018

23 апреля с 9.30 до 13.30 на площади перед Органным концертным залом (Ленина, 51б) будет работать мобильный комплекс Службы крови. Любой желающий, не имеющий противопоказаний к донорству, сможет стать донором крови и сразу же вступить в Национальный регистр доноров костного мозга. Акция приурочена к Национальному дню донора крови.



Прямо на акции доноры определят свою группу крови и резус-фактор, а через 2-3 дня смогут получить результаты анализов (общего анализа крови, биохимического исследования, анализа на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С) — на руки или в личном кабинете донора. Также для доноров предусмотрена компенсация питания (647 рублей) и справка на два выходных дня с сохранением среднего заработка.



Кроме того, в мобильном пункте все желающие смогут стать не только донорами крови, но и потенциальными донорами костного мозга.



Организаторы акции рекомендуют потенциальным донорам соблюдать диету и питьевой режим: не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Обязательно наличие паспорта с пропиской на территории Пермского края не менее 6 месяцев. Подробности можно узнать на сайте Пермской краевой станции переливания крови pkspk.ru.



Донорскую акцию, приуроченную к празднику, проведет Пермская краевая станция переливания крови совместно с фондом «Дедморозим» при поддержке министерства здравоохранения Пермского края.



Кроме того, с 20 по 24 апреля акция ко Дню донора пройдет и в других городах края: Березниках, Кудымкаре, Чайковском и Лысьве.