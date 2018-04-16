В пермских лесах скоро начнется противоклещевая обработка

17:04 | 17.04.2018

Пермское лесничество подписало договор на противоклещевую обработку городских лесов. Работы начнутся после установления сухой погоды. В этом году акарицидной обработке подвергнется почти 700 га леса, столько же планируется обработать повторно в июне.



В первую очередь будут обрабатывать экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающую к ним территорию: открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, а также остановки, расположенные рядом с лесом, дорожки и тропинки, ведущие к садам и жилым районам.



Так, в Мотовилихинском участковом лесничестве будут обработаны: экологическая тропа в ООПТ «Липовая гора» более чем на 10 местах отдыха, дорожно-тропиночная сеть в лесных массивах возле лыжных баз «Пермские медведи» и «Динамо», а также лесные поляны, используемые пермяками для отдыха.



В Черняевском лесничестве обработка пройдет на экотропах «Дорога домой» и «Здоровье», «Птицы нашего леса» и «Андроновские горы», в комплексных местах отдыха «Площадка ветеранов», «Золотые пески», «Чаша» и «Солнечная поляна», а также на асфальтированных и беговых дорожках ООПТ «Черняевский лес».



В Верхне-Курьинском участковом лесничестве акарицидной обработке будут подвергнуты экологические тропы «Большая сосновая» и «Пролетарская», 18 мест отдыха, дорожно-тропиночная сеть парка «Оранжевое лето», леса в микрорайоне Гайва, территория вблизи школы № 37 и ряд других территорий.



В Нижне-Курьинском участковом лесничестве обработают экотропы «Красные горки» и «Крым», парк культуры и отдыха и дорожки в периметре особо охраняемой природной территории «Сосновый бор».



В Левшинском участковом лесничестве работы пройдут на территории мест отдыха и экологических троп «Чапаевская» и «Ботаническая», а также дорожках и тропинках, используемых жителями ближайших микрорайонов и членами дачных кооперативов.



Работники лесничества напоминают горожанам, что клещи начинают проявлять активность с наступлением тепла, поэтому нужно принимать меры предосторожности и проходить вакцинацию.