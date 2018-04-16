В Пермском крае запущен онлайн-сервис по оплате услуг теплоснабжения, ориентированный на коммерческих потребителей

14:15 | 17.04.2018

Удобная услуга с апреля 2018 года доступна для клиентов ресурсоснабжающей организации.



Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Пермским отделением ПАО «Сбербанк» реализовал проект по повышению доступности оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения. В приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Сбербанк Бизнес Онлайн» запущен онлайн-сервис для клиентов: индивидуальных предпринимателей и физических лиц — собственников и арендаторов встроенных нежилых помещений.



Преимущество данного подхода заключается в том, что при оплате услуг теплоснабжения с личного счета через приложения «Сбербанк Онлайн» и «Сбербанк Бизнес Онлайн» или платежный терминал клиенту достаточно найти логотип своей ресурсоснабжающей организации, нажать на него и ввести номер договора. При этом автоматически отображается сумма задолженности по договору энергоснабжения.



В настоящее время сервис доступен для клиентов Пермского филиала ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» в Перми и Краснокамске, АО «Березниковская сетевая компания» в Березниках, ООО «Губахинская энергетическая компания» в Губахе и ООО «Инвестспецпром» в Чайковском. В первую очередь услуга будет актуальна для 3,6 тыс. коммерческих потребителей. Годовой оборот платежей данной клиентской группы — более 120 млн рублей в год.



Запуск онлайн-сервиса — очередной шаг компании по внедрению принципов клиентоориентированности, считает директор по продажам Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров: «Удаленная оплата услуг теплоснабжения востребована потребителями, представляющими малый бизнес: владельцами кафе, парикмахерских, магазинов, располагающихся на первых этажах многоквартирных домов. Для таких клиентов особенно важны оперативность получения данных о задолженности за теплоресурс и обслуживание без очередей. Современные технологии позволяют повысить комфорт наших клиентов при оплате теплоресурсов».



Новый клиентский сервис доступен с 9 апреля и уже пользуется популярностью плательщиков: за неделю здесь совершено более 620 платежей.