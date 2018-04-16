В Прикамье приостановлена деятельность пожароопасного детского заведения

12:36 | 17.04.2018

Судебные приставы, исполняя определение суда, приостановили деятельность батутного центра «Гравитация», расположенного в Кунгуре по ул. Пролетарской, 112а. В заведении были обнаружены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Это обеспечительная мера, то есть пребывание посетителей в здании батутного центра ограничено до принятия судом окончательного решения.



Батутный центр «Гравитация» - объект массового пребывания людей, включая несовершеннолетних детей. При этом здание имеет назначение магазина-склада, то есть используется не по целевому назначению. Кроме того, здесь отсутствует второй эвакуационный выход - в случае возгорания посетители и персонал не смогут своевременно покинуть здание.



Всего проверка выявила девять нарушений требований пожарной безопасности. В соответствии с определением суда, продолжение работы центра в случае возникновения пожара может привести к тяжким последствиям, в том числе к гибели людей.



Судебные приставы по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам незамедлительно исполнили требования исполнительного документа. Сотрудники ФССП убедились в отсутствии людей в помещениях батутного центра и опечатали входные двери. Приставы будут регулярно проверять сохранность наложенных пломб. Заведение будет закрыто, пока нарушения не будут устранены полностью.