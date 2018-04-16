В Перми продолжается профилактический ремонт дорог

12:20 | 17.04.2018

Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич и депутаты гордумы провели объезд дорожных объектов краевой столицы. Участники объезда проверили процесс укладки литого асфальтобетона и оценили работу асфальтобетонного завода в Индустриальном районе.



На заседании временной комиссии городской думы, где с докладом выступил заместитель главы администрации города Анатолий Дашкевич, обсуждались вопросы благоустройства Перми. Затем состоялся выезд на асфальтобетонный завод и ул. Дениса Давыдова, где депутаты увидели и оценили процесс укладки литого асфальтобетона.



Сейчас в Перми литым асфальтобетоном уже отремонтировано почти 4 тысячи кв. м дорожного полотна. Метод позволяет избежать дальнейшего разрушения асфальтового покрытия, обеспечить безопасность дорожного движения. Материал устойчив к низким температурам. Устойчивость полотна для автомобилей можно оценить уже через 30 минут после укладки литого асфальтобетона.



В администрациях районов ждут сообщений пермяков о дефектах на дорогах. Места для проведения работ выбираются исходя из пожеланий жителей, фактического состояния дороги и результатов контрольных объездов.