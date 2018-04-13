В Перми определены победители городского конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю»

18:43 | 16.04.2018

На базе Дворца молодежи состоялось заседание комиссии по отбору проектов конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю». В работе приняли участие заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, заместитель начальника департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми — начальник отдела по организации и планированию молодежной политики Марина Илюхина, генеральный директор Дворца молодежи Екатерина Бокова.



На комиссию было представлено восемь проектов. Победителями стали турнир по компьютерному спорту «Пермский период — 2018. Dota 2», проекты «Карьера со вкусом» и «Пермский стиль».



«Городские власти не только слышат молодежь, но и готовы оказывать поддержку наиболее интересным инициативам. Мы поддержим любые начинания, которые несут пользу в части самореализации молодых людей, включения их в решение городских проблем. Молодежь — это наше будущее, им жить в этом городе, который можно уже сегодня менять к лучшему и делать его привлекательным для жизни, в том числе за счет реализации таких проектов», — отметил Алексей Грибанов.



Ранее одним из победителей конкурса уже стал проект «Модель Пермской городской Думы». Это уникальная возможность для молодежи попробовать себя в роли депутата, узнать принципы работы органов местного самоуправления города Перми, предложить собственные решения существующих в городе проблем, смоделировать работу нескольких комитетов городской думы, встретиться с действующими депутатами. В частности, в рамках проекта молодые люди активно работали по таким направлениям, как расселение ветхого и аварийного жилья, содержание долин малых рек, поддержка социально ориентированных НКО, городская парковочная политика, методы и способы профилактики совершения правонарушений лицами, не достигшими совершеннолетия. Решения, которые были приняты в рамках проекта, будут направлены в адрес Молодежного парламента Пермской городской Думы для дальнейшей проработки.



«Чтобы молодежь чувствовала свою сопричастность, свою значимость в жизни города, она должна иметь возможность что-то привносить и видеть, что это реализуется. И конечно, каждый такой проект — это история успеха, пример для сверстников. Нам очень важно, чтобы ребята смогли оформить свою идею, доказать, что она действительно актуальна, и попытаться вместе с Дворцом молодежи ее воплотить. Мы обязательно сохраним коммуникации с инициативной молодежью», — подчеркнула Марина Илюхина.



Отметим, конкурс проводится ежегодно с целью поддержки молодежных инициатив. Прием заявок ведет Дворец молодежи города Перми. В конкурсе могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, а также общественные организации и объединения, НКО, занимающиеся реализацией молодежной политики в краевой столице. Заявки принимаются на электронную почту: dm-perm@mail.ru.



Конкурс проводится по четырем номинациям: «Я вижу», «Я могу», «Я делаю», «Я вижу, могу, делаю». В первой номинации принимаются молодежные инициативы, связанные со стратегическими информационными технологиями. В номинации «Я могу» — проекты по продвижению молодежных добровольческих инициатив, развитию и поддержке предпринимательской активности молодежи. В рамках номинации «Я делаю» предполагается создание системы гражданского, правового, патриотического воспитания как основы формирования социальной гордости, гражданского достоинства, бережного отношения к народной памяти. В номинации «Я вижу, могу, делаю» могут участвовать проекты по добровольчеству, патриотическому воспитанию, карьере и профессиональной траектории, здоровому образу жизни и спорту, а также творчеству.



Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте Дворца молодежи.