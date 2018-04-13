В Перми изменятся условия восстановления льготных проездных

17:03 | 16.04.2018

В порядок использования льготных проездных документов внесены изменения, которые начнут действовать с 21 апреля.



При утере или повреждении проездного документа, чтобы заблокировать старую карту и восстановить новую, можно будет сразу обратиться в пункты выдачи проездных, минуя обращение в МКУ «Гортранс». Напомним, всего в Перми сейчас работает 55 пунктов выдачи и пополнения льготных проездных документов, список доступен здесь: gortransperm.siteholder.ru/information/579/585.



Чтобы получить новую карту в случае утери или повреждения предыдущей по вине пользователя, нужно будет оплатить стоимость карты в размере 71 рубля. Теперь можно будет восстановить не использованные на старом проездном поездки — для этого нужно будет обратиться с новой картой и чеком о пополнении проездного на текущий месяц в МКУ «Гортранс».



Кроме того, с 21 апреля пользователи смогут переносить поездки на следующий месяц, если в текущем месяце по проездному не было совершено ни единой поездки. Также сотрудники МКУ «Гортранс» теперь имеют право заблокировать проездной, если он используется лицом, не оформлявшим этот документ.