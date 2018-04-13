Уроженцу Азербайджана запретили строить павильоны в Перми

15:07 | 16.04.2018

Судебные приставы запретили уроженцу Азербайджана строить торговые павильоны в Кировском районе Перми, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В районный отдел судебных приставов поступил исполнительный лист, согласно которому нужно запретить должнику и иным уполномоченным им лицам вести любые строительные работы, направленные на возведение объектов на земельном участке по ул. Адмирала Ушакова, 55/2 со стороны улично-дорожной сети ул. Ушакова.



Исполняя решение суда, судебные приставы отправились по адресу, указанному в исполнительном документе. Проверка показала, что на этом земельном участке уже ведется строительство, должник успел возвести два павильона. Мужчине вручили под подпись постановление о возбуждении исполнительного производства, а также требование об исполнении судебного решения. Павильоны опечатали и закрыли. Строитель отказался забрать свой рабочий инструмент, поэтому судебным приставам пришлось описать его и оставить мужчине на ответственное хранение. Его предупредили об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту.