Неделя в Перми будет холодной

12:39 | 16.04.2018

Сейчас в столице Прикамья 2 градуса, немного облачно. По прогнозу Пермского ГИС-центра, сегодня, 16 апреля, столбик термометра в Перми не поднимется выше +3 °С, ночью будет до -10 °С.



Завтра днем будет до +4 °С, ночью — около -7 °С. В среду, 18 апреля, ожидается около +7 °С, ночью — около нуля. Четверг станет самым теплым днем этой недели: воздух может прогреться более чем до +10 °С. Однако потепление быстро сменится резким похолоданием: в пятницу днем будет около нуля. В выходные, по предварительным прогнозам, пермяков ждет не только холод, но и снег.