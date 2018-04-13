Пермь: новости дня
14:40 | 15.04.2018
Пиковая загруженность пермских парковок в этом году составила 92%
Водители заплатили за парковку около 10,5 млн рублей, расходы на содержание парковок при этом составили 4,8 млн рублей.
Наибольшей популярностью среди способов оплаты по итогам первого квартала пользовались мобильное приложение и сайт – ими воспользовались 52% пользователей парковок. При помощи sms-сообщений оплатил парковку 41% водителей, 7% – с помощью паркомата.
За три месяца текущего года было вынесено 15 005 постановлений за неоплату парковки и стоянку на газонах на общую сумму 22 597 миллионов. Контроль ведется посредством автомобилей, оснащенных комплексами мобильной фотофиксации «ПаркРайт».
Напомним, система платных парковок ограничена ул. Пушкина, Попова, Окулова (от ул. Газеты Звезда до Попова), Монастырской (от Перми I до ул. Газеты Звезда), Советской (от Горького до ул. Островского) и Островского. Стоимость парковки – 15 рублей в час, взимается в рабочие дни с 09.00 до 19.00.
© «Вечерние Ведомости»
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