В среду пермяков приглашают на ярмарку временных и сезонных работ «Приходите! Есть работа!»

14:38 | 15.04.2018

Ярмарка рассчитана на трудоустройство студентов и школьников старшего возраста на период каникул, незанятой молодежи и пермяков, желающих трудоустроиться на временные и сезонные работы. Вход свободный.



Такая ярмарка проходит в Перми два раза в год – весной и осенью. В этот раз в ней примут участие более 30 организаций и предприятий краевой столицы.



Специалисты городского Центра занятости населения помогут пермякам выбрать профессию, составить резюме. Также посетители смогут проконсультироваться по вопросам трудоустройства, профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, ознакомиться с услугами службы занятости.



Самостоятельно получить информацию о положении на рынке труда Перми и края, сведения о вакансиях, имеющихся в базе данных городской службы занятости, можно будет с помощью информационного киоска.



Ярмарка состоится 18 апреля во Дворце молодежи по адресу: ул. Петропавловская, 185. Специалисты центра занятости будут работать с 11.00 до 16.00, работодатели – с 12.00 до 16.00. Организаторами ярмарки выступают Центр занятости населения Перми и Дворец молодежи.